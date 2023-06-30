Культура

Обладателя хрустального меча выявят на фестивале «Довмонт Псковский»

В субботу, 1 июля, в Пскове состоится юбилейный, десятый по счету, фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский». Мероприятия пройдут на территории кремля с 12:00 до 19:00.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, для гостей фестиваля подготовлено большое количество мастер-классов и развлечений. Будут работать ремесленные мастерские. В военных лагерях дружин можно будет посмотреть, как был организован быт жителей древнего Пскова, попробовать средневековую кухню, послушать музыку той эпохи.

«Самое главное - на фестивале можно будет увидеть зрелищные и увлекательные поединки воинов за право обладать главным призом – хрустальным мечом князя Довмонта», - рассказали в музее-заповеднике.

Как сообщалось ранее, хрустальный меч привезли в Псков из Владимирской области. Его изготовили мастера Гусевского стекольного завода имени Дзержинского из чистейшего кварцевого стекла. При создании были учтены все мельчайшие детали подлинного меча князя Довмонта.

В фестивале примут участие клубы из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Соснового Бора (Ленинградская область), Великих Лук и Пскова.