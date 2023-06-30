Культура

Пушкинский Заповедник приглашает меломанов в «классический июль»

Под знаком классической музыки пройдет июль в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

Из иллюстраций Владимира Фаворского к произведениям Александра Пушкина. Из фондов «Михайловского»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, центральным событием месяца в музее станет первый фестиваль «Пушкин. Музыка. Михайловское», концерты которого планируется провести на Поэтической поляне близ мемориальной усадьбы поэта 8 и 9 июня.

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Помимо этого, уже сегодня в музее открывают новый сезон «Летних вечеров в русской усадьбе». Концерты в рамках этого многолетнего проекта в июле будут проходить еженедельно, за малым исключением — по субботам. Первый из них — «Я помню чудное мгновенье» — посвящен классическому романсу. Вокальные миниатюры Михаила Глинки, Николая Римского-Корсакова, Антона Рубинштейна, Александра Бородина и других русских композиторов на стихи Александра Пушкина исполнят лауреат международных конкурсов, солистка «Петербург-концерта» Наталия Кривенок (меццо-сопрано) и Нина Сидоровская (фортепиано).

Далее в афише «Летних вечеров» в июле — также сплошь имена столичных музыкантов. В программе разных событий проекта — «Времена года» Петра Чайковского в исполнении Алевтины Никитиной (баян) и Татьяны Сичинской (фортепьяно); концерт вокальной музыки, посвящённый 165-летию Марии Тенишевой, силами лауреатов международных конкурсов Людмилы Трушталевской (сопрано) и Леонида Еремина (фортепиано); камерный литературно-музыкальный спектакль по повести Александра Пушкина «Метель» с участием Константина Шаханова (окарина, гусли, флейта).