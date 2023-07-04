Культура

Выставка и презентация книги пройдут в рамках кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове

Выставка и презентация книги пройдут в рамках Международного кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове 7 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова.

Выставка живописи и графики «В кадре и за кадром» откроется в 15.00 на улице Профсоюзной, 2 в фойе 1 этажа и лестничном пространстве.

В основе экспозиции – работы художницы из Санкт-Петербурга Татьяны Стрежбецкой. С 2007 года она создает галерею портретов людей, жизнь и работа которых тесным образом связана с киностудией «Ленфильм» и петербургским кино.

«Ее живописные и графические произведения – это взгляд на съемочный процесс изнутри. Татьяна помещает в изобразительную плоскость известных артистов и кинодеятелей, обычно являющихся зрителю динамично, "в кадре". Ее задача в этих работах – уловить постоянные, статичные черты», – рассказали в библиотеке.

Другая важная цель серии «В кадре и за кадром» - раскрыть образы и имена тех, кто, работая над фильмом, остаётся «по ту сторону экрана»: операторов и мастеров комбинированных съемок, художников, гримеров, композиторов. Живое общение с мастерами кино, зарисовки и наброски на съемочных площадках и кинофестивалях помогают Стрежбецкой передать глубину характеров своих героев, их преданность профессии.

На масштабной выставке в библиотеке имени Курбатова будут представлены законченные произведения и подготовительный материал к ним: эскизы, наброски, зарисовки. Гости увидят портреты режиссеров Евгения Татарского и Константина Лопушанского, композитора Олега Каравайчука, а также многих других известных кинозрителю имен и тех, кто трудится за кадром.

В этот же день, в 16.00, книгу «Легенды «Ленфильма» представит журналист и пресс-секретарь киностудии Артемий Аграфенин. В издании собраны интересные и малоизвестные истории и факты о создании самых популярных фильмов старейшей киностудии России.

Артемий Аграфенин десять лет работает в «Ленфильме». Все это время он шаг за шагом увлеченно собирал материалы, встречался с ветеранами, изучал архивы киностудии и семейные архивы кинематографистов, штудировал стенограммы художественных советов и старые подшивки газет, в том числе, ленфильмовской многотиражки «Кадр».

Речь идет об истории создания почти сорока лент золотой коллекции «Ленфильма»: от «Чапаева» и «Петра Первого» до «Собачьего сердца» и «Особенностей национальной охоты» – жизнь кинематографического Ленинграда-Петербурга за 90 лет.

Ценность книге добавляют редкие фотографии, сделанные на съемках фильмов в 1930–2000-е годы, а также уникальные иллюстрации из фондов киностудии и личных архивов.

Книга вышла в 2022 году в издательстве «Лимбус-пресс» при поддержке правительства Санкт-Петербурга, Союза кинематографистов Российской Федерации и киностудии «Ленфильм». Артемий Аграфенин посвятил книгу своему деду - кинорежиссёру, народному артисту РСФСР Виталию Мельникову.