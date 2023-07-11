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Актёр из Петербурга проведёт арт-экскурсию к годовщине освобождения Пушкинского заповедника в 1944 году

14.07.2023 13:56|ПсковКомментариев: 0

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», завтра, в субботу, 15 июля, можно будет побывать на новой арт-экскурсии Михаила Драгунова — давнего друга музея и, кроме того, известного артиста театра и кино, актёра петербургского театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова, лауреата международного конкурса «Овация».

Михаил Драгунов в Михайловском. Фото: музей-заповедник

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, жители Пушкиногорья и постоянные гости «Михайловского» уже могли по достоинству оценить эту сторону дарования артиста: он уже подготовил и с успехом провёл несколько подобных экскурсий-прогулок по паркам Михайловского и Тригорского. Новая работа Михаила Драгунова приурочена к годовщине освобождения Пушкинского заповедника и Пушкиногорского района от фашистских захватчиков в 1944 году. Названием своей программы актёр взял кольцевые строки из стихотворения Семёна Гудзенко, русского советского поэта и журналиста, военного корреспондента времён Великой Отечественной: «После марша и ночной атаки / Нашу роту посетила грусть: /Нам под Банской Штявницей словаки / Пушкина читали наизусть».

Маршрут арт-экскурсии «После марша и ночной атаки… Пушкина читали наизусть» проходит по парку мемориальной усадьбы «Михайловское». Её сеансы начинаются в 11.00, 13.00, 15.00, однако, как показывает опыт, не исключено, что понадобятся и дополнительные, поэтому музей открыт для заявок и переговоров.

Напомним, что завтра же в Пушкинском заповеднике, в музее-усадьбе «Тригорское» жители и гости региона смогут побывать и на музейном празднике урожая ягод — «Смородиновом дне».

Теги: #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
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