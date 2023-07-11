Культура

Концерт классического балета дадут в «Михайловском» артисты Мариинки

Хорошей традицией становиться проводить большие балетные вечера в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, на 7 августа в театрально-концертном зале заповедного Научно-культурного центра (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) запланирован концерт памяти выдающегося танцовщика, лауреата международного конкурса артистов балета в Вене, солиста Кировского (Мариинского) театра, педагога-хореографа Геннадия Селюцкого.

Геннадий Селюцкий — Абдерахман в балете А.К. Глазуннова «Раймонда» . Фото предоставлено музеем-заповедником «Михайловское».

Анонсируется, что в концерте примут участие известные артисты отечественного, прежде всего — Мариинского балета. Это первая солистка труппы Рената Шакирова; премьеры Евгений Иванченко и Данила Корсунцев — лауреат Фестиваля балета в бразильском Жоинвиле и дипломант парижского Международного конкурса артистов балета; Игорь Колб, недавно оставивший петербургский театр и ставший главным хореографом Большого театра Беларуси; другие солисты и молодые артисты. В их исполнении публика увидит фрагменты из классических спектаклей, в том числе — из «Шехеразады» на музыку Н.А. Римского-Корсакова, «Дон Кихота» Л. Минкуса, хореография А. Горского), «Спартака» А.И. Хачатуряна, «Лебединого озера» П.И. Чайковского, «Барышни и хулигана» Д.Д. Шостаковича. Не обойдётся вечер и без балетных хитов-миниатюр, таких как «Умирающий лебедь» К. Сен-Санса в хореографии М.М. Фокина, «Танго для троих» на музыку Херардо Родригеса в постановке Э. Фаски и так далее.

В музее отметили, что подобный вечер памяти учителя, организованный силами его благодарных учеников и почитателей, проводили в «Михайловском» и в прошлом году. Это событие вызвало почти ажиотажный интерес у жителей и гостей региона.

Сейчас в музее открыта продажа билетов на концерт 7 августа. Их можно приобрести как в кассе НКЦ, так и онлайн.

Напомним, что Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» делает всё, что в его силах, чтобы дать возможность своим посетителя прикоснуться к лучшим образцам классического, прежде всего — академического искусства, будь то живопись и графика, музыка, театр — как драматический, так и музыкальный. Так, на конец сентября нынешнего года в музее запланированы большие театральные гастроли, а совсем недавно здесь с большим успехом прошёл открытый летний фестиваль «Пушкин. Музыка. Михайловское».