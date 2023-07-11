Культура

Ирина Пегова побывала на экскурсии в Михайловском

Большая подборка фотографий Ирины Пеговой, сделанных в Пушкиногорье, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» появилась в социальных сетях, в сообществах, посвящённых как творчеству актрисы, так и событиям в музее-заповеднике.

Фотографии предоставлены Пушкинским музеем-заповедником

В Пушкинском заповеднике корреспонденту Псковской Ленты Новостей подтвердили, что знаменитая актриса действительно, вчера, 14 июля, побывала на персональной экскурсии в мемориальной усадьбе поэта, чтобы, по её собственным словам, «освежить свои воспоминания о пушкинских местах».

Ирина Пегова сердечно привязана к псковским пушкинским местам, она здесь — частый гость: только в прошлом году она приезжала в «Михайловское» несколько раз, и летом, и осенью.

Заслуженная артистка Российской Федерации Ирина Пегова сыграла огромное количество театральных и киноролей. Помимо этого, она стала победительницей «Танцев со звездами», участвовала в телепроекте «Ледниковый период». Лауреат российской театральной премии «Золотая маска» 2005 и 2008 годов.