Культура

Псковские кавер-группы выступят на вечернем концерте в честь Дня города

Псковские кавер-группы выступят на вечернем концерте в честь Дня города. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

22 июля в 19:00 на площадке у Троицкого моста в Финском парке состоится праздничный концерт в честь 1120-летнего юбилея Пскова. Перед псковичами и гостями города выступят полюбившиеся многим исполнители.

«"Красивая", "Лиза Матрешка" и "Образцовый квартал". Каверы на лучшие эстрадные хиты и живой звук. Приходите», - пригласил псковичей глава города.

Кроме того, 23 июля Псковский городской молодёжный центр и танцевальный клуб «сТАНЦЫя» приглашают молодёжь на открытый вечер танцев «Чай, кофе, потанцуем!».

Участники мероприятия смогут не только исполнить множество стилей танца (от бальных до парных латиноамериканских), но и послушать выступление молодых музыкальных коллективов «Четыре Грамма» и «Постоянные».

Место проведения – площадка перед Троицким мостом (парк Набережной реки Псковы). Начало в 16:00.