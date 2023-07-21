Культура

Историческое шоу «Россия начинается здесь» проходит в Пскове

В шоу принимают участие творческие коллективы Дома офицеров и города, такие как Заслуженный коллектив народного творчества «Театр танца "Русские узоры"», Заслуженные артисты России Александр Либ, Марина Курчавова, Наталья Александрова и многие другие.

Историческое шоу «Россия начинается здесь» проходит в Зеленом театре Пскова 23 июля. Гостям представляют уникальную театрализованную постановку с использованием новейших цифровых технологий.

В опросе приняло участие 295 человек

В опросе приняло участие 295 человек

Мне все равно.

Не смогу посетить праздник по независящим от меня обстоятельствам.

Нет, но сходил бы, если бы состоялся концерт Елки и запустили фейерверк.

Нет. Я всегда уезжаю из города, чтобы не видеть, каким образом отдыхают псковичи.

Пожалуй, выборочно схожу на несколько концертов.

Конечно! Приеду в Псков специально ради праздника.

Да, я очень жду этого праздника! Отдохну как следует – программа очень насыщенная!

Пойдете ли вы на мероприятия в рамках Дня города Пскова?

Историческое шоу «Россия начинается здесь» проходит в Пскове

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