Историческое шоу «Россия начинается здесь» проходит в Пскове

Историческое шоу «Россия начинается здесь» проходит в Зеленом театре Пскова 23 июля. Гостям представляют уникальную театрализованную постановку с использованием новейших цифровых технологий.
Историческое шоу проводят в рамках празднования Дня города Пскова.
В шоу принимают участие творческие коллективы Дома офицеров и города, такие как Заслуженный коллектив народного творчества «Театр танца "Русские узоры"», Заслуженные артисты России Александр Либ, Марина Курчавова, Наталья Александрова и многие другие.