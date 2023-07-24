Культура

Оперу «Моцарт и Сальери» дадут в пушкинском Тригорском

Одноактную оперу Н. А. Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери», написанную по одноименной пьесе из «Маленьких трагедий» А.С. Пушкина, дадут в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» солисты оперных театров Санкт-Петербурга.

Из иллюстраций Владимира Фаворского к трагедии А. С. Пушкина. Из фондов «Михайловского»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, это незаслуженно редко звучащее со сцены произведение в музее исполнят в его «камерной версии»: певцам будет аккомпанировать не симфонический оркестр, а лишь дуэт скрипки и фортепиано. Таким образом, к слушателям выйдут четыре музыканта: Сергей Чепурко (бас), Олег Мицов (тенор), Николай Антикона (скрипка), Яна Зубова (фортепиано).

С одной стороны, такое решение прекрасно «оттеняет» характер самого музыкального сочинения, по признанию самого композитора, оперы «интимной» и «теряющей своё обаяние на большой сцене». С другой стороны, подобное исполнение великолепно вписывается в концепцию проекта «Летние вечера в русской усадьбе», который вот уже много лет претворяют в жизнь в Пушкинском Заповеднике. Речь — о традиции домашних концертов, камерного музицирования, столь любимого и столь распространённого в русской дворянской среде как в пушкинском XIX столетии, так и позднее, в первые десятилетия ХХ века. В музее, в частности, напомнили о «домашнем» исполнении «Моцарта и Сальери» в подмосковном имении певицы Татьяны Любатович. Об этом вечере — за обоих героев пел Фёдор Шаляпин, а за роялем был Сергей Рахманинов! — мы знаем из восторженных отзывов великолепной русской певицы Надежды Забелы-Врубель.

Помимо этого, показ «Моцарта и Сальери» в Святогорье продолжает начатую этим летом «академическую, оперную линию», которую открыл летний фестиваль «Пушкин. Музыка. Михайловское».

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Опера А. С. Пушкина и Н. А. Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери» будет дана 5 августа в рамках многолетнего музыкально-литературного проекта «Летние вечера в русской усадьбе», в мемориальном имении Осиповых и Вульфов «Тригорское». Так как «зелёная зала», где по традиции собираются меломаны, очень невелика, желающим попасть на концерт рекомендуют заранее забронировать билет на него.

Начало спектакля в 18.00.