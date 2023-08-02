Культура

Псковский музей-заповедник посетили родственники дворян Вохиных

Родственники дворян Вохиных посетили Псковский музей-заповедник. В учреждение обратилась Елена Волкова, которая попросила предоставить доступ к предметам их предков, хранящимся в фондах. На основании новых данных родственники хотели восстановить хронологию развития своей семьи, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея-заповедника

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Елена Волкова пояснила, что интерес к псковским страницам жизни родственников появился после того, как потомки получили доступ к семейному архиву. Вохины, Булаевские и Моллеры были жителями Псковщины в разные периоды времени.

В музее пошли навстречу просьбе, предоставив родственникам доступ к документам, находящимся в древлехранилище. По работам сотрудника Псковского музея-заповедника Юрия Киселёва, который занимался исследованием этого дворянского рода, родственники смогли восстановить некоторые факты, связанные с историей их семьи.

«Более 4 часов мы провели в древлехранилище с любезными сотрудниками музея, восстанавливая историю нашего рода, рассматривая и комментируя вещи, фотографии, – рассказала Елена Волкова. – Мы сопоставляли факты и документы, которые были у нас на руках, с тем, что хранится в музее, и восстанавливали хронологию развития нашей семьи. Особое внимание, конечно же, вызвала у нас семейная реликвия – Евангелие XVII века, из рук в руки передававшееся из поколения в поколение от одного из родоначальников рода».

Один из самых ярких представителей рода – герой Отечественной войны 1812 года Николай Вохин. Он участвовал в большом количестве сражений, был неоднократно награжден за отвагу и доблесть. В отставку он ушел в 1841 году в звании генерал-майора и поселился в селе Булаево под Псковом.

В 90-х годах прошлого века фонды музея пополнились предметами, принадлежавшими Николаю Вохину, среди которых особенно выделяются индийские шахматы XVI века, вырезанные из слоновой кости, и походный ларец, который, по словам потомков, сопровождал его по дорогам войны и был при нем на Бородинском поле.

Псковский музей-заповедник обладает достаточно большим предметным фондом рода Вохиных. Всего в коллекции насчитывается более 300 предметов. Портреты Василия Вохина (XIX век) и Александры Вохиной (XIX век) представлены в Картинной галерее. А часть переданных предметов, среди которых родовая печать и кубок из кокосового ореха с выгравированными портретами героев Отечественной войны 1812 года Кутузова, Витгенштейна и Платова, можно увидеть на выставке во Дворе Постникова «Чести своей никому не отдам».

Потомки Вохиных поблагодарили сотрудников Псковского музея-заповедника за теплый прием, искренний интерес к истории их дворянского рода и помощь в восстановлении хронологии развития семьи. Не исключено, что это знакомство может стать началом новых музейных проектов, связанных с именами знаменитых псковичей.