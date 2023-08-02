Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Интересные места отдыха в Псковской области
Топ уютных летних террас Пскова
ПЭМЗ: тендер на вентиляцию
Снова в школу. ЛОНГРИД
Господин Рейтингомер
Купе-кроссовер Geely Tugella
Кружки и секции в Пскове
«Леди Баг»: розыгрыш билетов
«Истфакт» Княгиня Ольга
самое время для ремонта
как поддерживают псковских врачей
чем полезен нацпроект «Культура»
университет профсоюзов
 
 
 
ещё Культура 02.08.2023 10:300 Ольга Тимофеева: Нацпроект дал возможность получать услуги в сфере культуры по современным стандартам 03.08.2023 16:020 Ремонт в Усвятском районом центре культуры закончат до конца августа  03.08.2023 15:410 Праздник «Воевода Шуйский» в этом году затронет территорию внутри Покровского угла 03.08.2023 15:000 Псковский музей-заповедник посетили родственники дворян Вохиных 03.08.2023 14:410 До фестиваля «Железный град» в Изборске можно будет добраться на автобусе 03.08.2023 12:480 Пушкинские экслибрисы для приватных и публичных библиотек экспонирует «Михайловское»
 
 
 
Самое популярное 27.07.2023 16:460 Раздетую двухлетнюю девочку в Пскове ночью спасли прохожие. ВИДЕО 27.07.2023 10:201 Опозорили на всю страну: вдова псковского бизнесмена ответила на обвинения в убийстве мужа 28.07.2023 09:434 «Не надо ни грибов, ни ягод»: полчище гадюк встретили в гдовском лесу. ФОТО 02.08.2023 11:092 Торжественный митинг в честь Дня ВДВ состоялся в Пскове. ФОТО 02.08.2023 09:131 Назад в 90-е: как псковичи продали квартиру и с «боем» вывозили вещи
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Псковский музей-заповедник посетили родственники дворян Вохиных

03.08.2023 15:00|ПсковКомментариев: 0

Родственники дворян Вохиных посетили Псковский музей-заповедник. В учреждение обратилась Елена Волкова, которая попросила предоставить доступ к предметам их предков, хранящимся в фондах. На основании новых данных родственники хотели восстановить хронологию развития своей семьи, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея-заповедника

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Елена Волкова пояснила, что интерес к псковским страницам жизни родственников появился после того, как потомки получили доступ к семейному архиву. Вохины, Булаевские и Моллеры были жителями Псковщины в разные периоды времени.

В музее пошли навстречу просьбе, предоставив родственникам доступ к документам, находящимся в древлехранилище. По работам сотрудника Псковского музея-заповедника Юрия Киселёва, который занимался исследованием этого дворянского рода, родственники смогли восстановить некоторые факты, связанные с историей их семьи.

«Более 4 часов мы провели в древлехранилище с любезными сотрудниками музея, восстанавливая историю нашего рода, рассматривая и комментируя вещи, фотографии, – рассказала Елена Волкова. – Мы сопоставляли факты и документы, которые были у нас на руках, с тем, что хранится в музее, и восстанавливали хронологию развития нашей семьи. Особое внимание, конечно же, вызвала у нас семейная реликвия – Евангелие XVII века, из рук в руки передававшееся из поколения в поколение от одного из родоначальников рода».

Один из самых ярких представителей рода – герой Отечественной войны 1812 года Николай Вохин. Он участвовал в большом количестве сражений, был неоднократно награжден за отвагу и доблесть. В отставку он ушел в 1841 году в звании генерал-майора и поселился в селе Булаево под Псковом.

В 90-х годах прошлого века фонды музея пополнились предметами, принадлежавшими Николаю Вохину, среди которых особенно выделяются индийские шахматы XVI века, вырезанные из слоновой кости, и походный ларец, который, по словам потомков, сопровождал его по дорогам войны и был при нем на Бородинском поле.

Псковский музей-заповедник обладает достаточно большим предметным фондом рода Вохиных. Всего в коллекции насчитывается более 300 предметов. Портреты Василия Вохина (XIX век) и Александры Вохиной (XIX век) представлены в Картинной галерее. А часть переданных предметов, среди которых родовая печать и кубок из кокосового ореха с выгравированными портретами героев Отечественной войны 1812 года Кутузова, Витгенштейна и Платова, можно увидеть на выставке во Дворе Постникова «Чести своей никому не отдам».

Потомки Вохиных поблагодарили сотрудников Псковского музея-заповедника за теплый прием, искренний интерес к истории их дворянского рода и помощь в восстановлении хронологии развития семьи. Не исключено, что это знакомство может стать началом новых музейных проектов, связанных с именами знаменитых псковичей.

Теги: #Псковский музей-заповедник #история
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы внедрение дизайн-кода на всей территории Псковской области?
В опросе приняло участие 124 человека
03.08.2023, 16:131 Первый российский регион запретил склонять женщин к абортам 03.08.2023, 16:020 Ремонт в Усвятском районом центре культуры закончат до конца августа  03.08.2023, 15:510 Путин подписал указ о страховании жизни и здоровья добровольцев спецоперации 03.08.2023, 15:410 Праздник «Воевода Шуйский» в этом году затронет территорию внутри Покровского угла
03.08.2023, 15:320 Иммунитет для вывески: псковичи просят не применять дизайн-код к советскому наследию 03.08.2023, 15:210 Интерактив: Ярким болельщикам на футболе не место? 03.08.2023, 15:100 Великолучанин хотел вернуть потерянный телефон и лишился 10 тысяч рублей 03.08.2023, 15:000 Псковский музей-заповедник посетили родственники дворян Вохиных
03.08.2023, 14:500 «Беседка»: «Наше море» позитива, музыки и уха-рекордсменка. ВИДЕО 03.08.2023, 14:410 До фестиваля «Железный град» в Изборске можно будет добраться на автобусе 03.08.2023, 14:341 Путин призвал пересадить российских чиновников на отечественные автомобили 03.08.2023, 14:250 Кружки и секции для детей в Пскове. ЛОНГРИД
03.08.2023, 14:160 Дмитрий Шахов: К наблюдению за выборами надо привлекать активную молодежь 03.08.2023, 14:070 Свыше 200 многодетных псковичек вышли на пенсию досрочно в 2022-2023 годах 03.08.2023, 13:530 Расходование бюджетных средств на развитие IT-отрасли проверят в России 03.08.2023, 13:460 Взрывоопасный снаряд обнаружили вблизи псковской деревни Кирово
03.08.2023, 13:350 «Зверьё моё»: Котопёс, или Как приручить дикую кошку. ВИДЕО 03.08.2023, 13:250 Новое кафе «Альма» в Финском парке: Гельдт, трдельники и открыточные виды 03.08.2023, 13:240 Арбузы и дыни в России подорожали на 30% 03.08.2023, 13:140 Заблудившиеся в палкинском лесу пенсионеры оказались семейной парой
03.08.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 03.08.2023, 12:570 Грузовик с полуприцепом опрокинулся в Гдовском районе 03.08.2023, 12:480 Пушкинские экслибрисы для приватных и публичных библиотек экспонирует «Михайловское» 03.08.2023, 12:400 Актриса Ирина Мирошниченко скончалась на 82-м году жизни
03.08.2023, 12:300 Молодого человека из Палкинского района осудили за случайное убийство собутыльника 03.08.2023, 12:190 Остановись - поклонись 03.08.2023, 12:100 ФК «Псков» Vs «Луки-Энергия» в борьбе за Кубок России. ФОТОРЕПОРТАЖ 03.08.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» про фестиваль «Наше море»
03.08.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 3 августа 03.08.2023, 11:560 «Ядерный гриб» напугал жителей Казани 03.08.2023, 11:480 Пропавших в палкинском лесу пенсионеров нашли спасатели 03.08.2023, 11:390 Серия сообщений о «минировании» больниц и детсадов прошла по Пскову
03.08.2023, 11:260 «Сообразим на троих»: Смещенный акцент выборов, сказка про белого бычка и «Где ты, побратим?»  03.08.2023, 11:180 Знакомство с пчелиным семейством ждет псковичей 12 августа 03.08.2023, 11:073 Вандалы сломали скамейки на Сиреневом бульваре в Пскове 03.08.2023, 10:571 Крупный бизнес в Псковской области нарастил объем кредитов на 41%
03.08.2023, 10:480 «Беседка»: «Наше море» позитива, музыки и уха-рекордсменка 03.08.2023, 10:432 Юрист рассказала, за какие медуслуги придется доплачивать с 1 сентября 03.08.2023, 10:330 Сбербанк подвел итоги деятельности за первое полугодие 2023 года 03.08.2023, 10:190 Дерево упало на улице Вокзальной в Пскове. ФОТО
03.08.2023, 10:100 Собак привлекли к поискам трех пенсионеров в лесах Псковской области 03.08.2023, 10:011 Трех детей доставили в больницу в результате утреннего ДТП на Завеличье 03.08.2023, 09:520 Псковская аккордеонистка стала победительницей двух международных конкурсов 03.08.2023, 09:411 Сергей Вострецов: За последние 30 лет Европа российским туристам уже поднадоела
03.08.2023, 09:300 «Госуслуги» стали отображать купленные железнодорожные билеты 03.08.2023, 09:150 Оборот розничной торговли в России в июне вырос на 10% 03.08.2023, 09:000 Сотрудники IT-сферы со средним образованием могут получить отсрочку от армии 03.08.2023, 08:450 Псковичи стали чаще искать подработку - опрос
03.08.2023, 08:292 В АТОР рассказали о сокращении турпотока в Европу на 90% 03.08.2023, 08:130 Росреестр попросят рассудить дачников 03.08.2023, 07:590 «Зверьё моё»: Котопёс, или Как приручить дикую кошку 03.08.2023, 07:530 Невельчане украшают фигуру улитки на различные праздники. ФОТО
03.08.2023, 07:300 О самом опасном месте для покупки арбуза предупредила нутрициолог 03.08.2023, 07:190 Назван способ купить товары для школы на 25% дешевле 03.08.2023, 07:000 Куда пожаловаться на самокатчика-нарушителя, объяснили эксперты 02.08.2023, 22:190 Свыше 3,5 тысяч человек посетили матч на Кубок России в Пскове
02.08.2023, 22:140 Динамичной и быстрой назвал игру главный тренер команды «Луки-Энергия» 02.08.2023, 22:000 В Россию в первом полугодии 2023 года стали чаще приезжать иностранцы 02.08.2023, 21:550 Главный тренер ФК «Псков» о матче: Достойно играли с сильным соперником 02.08.2023, 21:400 Об особенностях системы «Честный знак» напомнили псковским предпринимателям
02.08.2023, 21:360 Очередной «гриб-богатырь» обнаружили в гдовском лесу. ФОТО 02.08.2023, 21:210 Концерт в честь юбилея Псково-Печерского монастыря пройдёт в Зелёном театре 02.08.2023, 21:080 Команда «Луки-Энергия» обыграла «Псков» в борьбе за Кубок России. ФОТО 02.08.2023, 21:000 Курсанты-первокурсники проходят обучение на учебной базе в Псковском районе
02.08.2023, 20:540 Вещи к школе для детей из Херсонской области собирают псковичи 02.08.2023, 20:490 Опубликована афиша мероприятий на день памяти отца Павла Адельгейма в Пскове 02.08.2023, 20:401 Социальную справедливость в равенстве всех перед законом видят 36% опрошенных россиян 02.08.2023, 20:380 Подрядчик сильно затягивает сроки ремонта детского сада в Плюссе
02.08.2023, 20:290 Шесть докладчиков выступят на конференции в Пскове в 10-ю годовщину памяти отца Павла Адельгейма 02.08.2023, 20:200 Более 100 кг наркотических средств изъяли псковские таможенники за полгода 02.08.2023, 20:120 Ремонт улицы Торфяной вместе с псковичами проконтролировал Алексей Севастьянов 02.08.2023, 20:020 Идеологические основы центра «Воин» и отряда «Дружина» закрепили в Псковской области
02.08.2023, 20:000 Сроки перечисления «детских» пособий в августе напомнили псковичам 02.08.2023, 19:400 Подрядчик в срок завершил ремонтные работы на двух участках дорог в Острове 02.08.2023, 19:200 Благотворительный показ фильма «За Палыча» организовали в Пскове 02.08.2023, 19:000 Метеорный поток Персеид можно будет увидеть в небе 12 августа
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru