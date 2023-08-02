Культура

Сергей Светлаков участвует в съемках сериала «Казачок» в Пскове. ФОТО

Съемки сериала «Казачок» проходят в Пскове сегодня, 4 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Съемочная группа работает у дома №15 на Октябрьском проспекте. В процессе участвует российский актёр кино и телевидения, продюсер, КВНщик Сергей Светлаков.

Многосерийный фильм снимает в Псковской области ООО «Студия Свердловск». Это продюсерская компания Сергея Светлакова. Основана в 2018 году, специализируется на создании кино, сериалов и ТВ-шоу.

Картина посвящена событиям 1612 года.

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Напомним, подготовку к съёмкам многосерийного фильма «Казачок» вели и в кинодеревне в Новоржевском районе.

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничат в Пскове на время съемок 4 августа.