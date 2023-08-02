Сергей Светлаков участвует в съемках сериала «Казачок» в Пскове. ФОТО

Съемки сериала «Казачок» проходят в Пскове сегодня, 4 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Съемочная группа работает у дома №15 на Октябрьском проспекте. В процессе участвует российский актёр кино и телевидения, продюсер, КВНщик Сергей Светлаков.
Многосерийный фильм снимает в Псковской области ООО «Студия Свердловск». Это продюсерская компания Сергея Светлакова. Основана в 2018 году, специализируется на создании кино, сериалов и ТВ-шоу.
Картина посвящена событиям 1612 года.
Напомним, подготовку к съёмкам многосерийного фильма «Казачок» вели и в кинодеревне в Новоржевском районе.
Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничат в Пскове на время съемок 4 августа.