Эпизоды сериала «Казачок» снимали в музейном квартале в Пскове. ФОТО

Эпизоды сериала «Казачок» снимали в музейном квартале в Пскове сегодня, 4 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника
Напомним, в съемках участвуют актеры театра и кино Сергей Светлаков и Алексей Макаров.
Подготовку к съёмкам многосерийного фильма «Казачок» вели и в кинодеревне в Новоржевском районе.
Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничат в Пскове на время съемок 4 августа.