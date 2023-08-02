Эпизоды сериала «Казачок» снимали в музейном квартале в Пскове. ФОТО

Эпизоды сериала «Казачок» снимали в музейном квартале в Пскове сегодня, 4 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Напомним, в съемках участвуют актеры театра и кино Сергей Светлаков и Алексей Макаров.