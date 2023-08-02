Культура

Съезд работников домов народного творчества продолжит работу в «Михайловском»

IX Всероссийский съезд руководителей методических служб в сфере народного творчества сегодня, 8 августа, продолжит работу в Пушкиногорье, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

Фото: Государственный Пушкинский заповедник

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, здесь запланирован круглый стол на тему «Региональные дома (центры) народного творчества: новые векторы развития». Планируется, что перед участниками мероприятия — представителями отрасли из 64 регионов России и Республики Беларусь — выступят руководители домов народного творчества из Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Сыктывкара (Республика Коми). Пройдёт заседание в Научно-культурном центре «Михайловского».

Кроме того, в музее подготовили для гостей специальные экскурсии — по мемориальным усадьбам Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское» и Осиповых и Вульфов «Тригорское». Поднимутся участники съезда и на Святую (Синичью) гору, чтобы возложить цветы к могиле А. С. Пушкина.

Напомним, что учредителем IX Всероссийского съезда руководителей методических служб в сфере народного творчества является министерство культуры Российской Федерации, а организаторами — Государственный Российский Дом народного творчества имени В. Д. Поленова и Псковский областной Центр народного творчества. Впервые это представительное собрание принимает Псков; до этого подобные форумы проводили в Москве, Астрахани, Челябинске, Улан-Удэ.