Культура

Стал известен актерский состав сериала «Казачок», который снимают в Псковской области

Приключенческий сериал «Казачок» снимают в Псковской области. По сюжету московский подросток Степа проваливается в колодец и попадает в казачью станицу XVII века. Главную роль в сериале исполнит Алексей Лукин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ООО «ГПМ СПБ».

Фото здесь и далее: ООО «ГПМ СПБ»

Онлайн-кинотеатр Premier, телеканал ТНТ и студия Sverdlovsk начали снимать приключенческую комедию «Казачок» о московском подростке Степе, который попадает в казачью станицу эпохи Смутного времени и становится случайным участником исторических событий. Проект создается при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Съемки проходят в Псковском кремле и специально построенном для создания сериала казачьем хуторе.

Главную роль подростка Степы в сериале исполнит Алексей Лукин, казаков сыграют Алексей Кравченко, Николай Шрайбер, Георгий Дронов, польского пана – Виталий Кищенко. Также в сериале в роли знахаря снимется Владимир Епифанцев.

Кроме того, роли в сериале исполнят: Виктория Разумовская, Александр Новиков, Константин Мирошников, Алексей Макаров, Олеся Судзиловская, Марина Лебедева, Юлия Бедарева.

Режиссером «Казачка» стал Игорь Зайцев («За час до рассвета», «Тобол», «Великая»), художником-постановщиком – Наталья Якименко («Тайна пропавшей деревни», «Холоп»). Креативными продюсерами выступили Сергей Светлаков, Саид Давдиев и Леонид Моргунов.

В центре сюжета «Казачка» – 15-летний московский школьник Степа Говоров. Родители отправляют парня на летние каникулы в деревню к бабушке – в качестве наказания. Здесь он вынужден отказаться от современных технологических благ и жить по правилам деревни. Убегая в очередной раз от местных подростков, Степа пытается спрятаться в колодце, но проваливается в него. Выбравшись наружу, он осознает, что оказался в настоящей казачьей станице XVII века.

По воле судьбы, Степа многому научится у своих далеких предков, найдёт настоящих друзей и на практике освоит заваленный в школе урок истории.