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Специалист Псковского музея-заповедника назвал праздник «Воевода Шуйский» семейным 

15.08.2023 15:32|ПсковКомментариев: 0

Исторический праздник «Воевода Шуйский» однозначно можно назвать семейным. Об этом в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 15 августа сообщил заведующий отделом «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника Роман Коваль.

«Помимо пехотно-ратного учения, детей ждет битва дружин. Также будет работать музейная мастерская, где можно будет своими ручками сделать сувенир. Прийти туда с детьми — то, что надо. Однозначно его можно назвать семейным праздником», - отметил он.

Праздник состоится 26 августа. Его организаторами традиционно выступают Псковский музей-заповедник и Псковский городской молодежный центр, а в этом году к числу партнеров присоединилось Российское военно-историческое общество.

Теги: #воевода шуйский
Источник: Псковская Лента Новостей
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