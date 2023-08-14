Культура

Специалист Псковского музея-заповедника назвал праздник «Воевода Шуйский» семейным

Исторический праздник «Воевода Шуйский» однозначно можно назвать семейным. Об этом в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 15 августа сообщил заведующий отделом «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника Роман Коваль.

«Помимо пехотно-ратного учения, детей ждет битва дружин. Также будет работать музейная мастерская, где можно будет своими ручками сделать сувенир. Прийти туда с детьми — то, что надо. Однозначно его можно назвать семейным праздником», - отметил он.

Праздник состоится 26 августа. Его организаторами традиционно выступают Псковский музей-заповедник и Псковский городской молодежный центр, а в этом году к числу партнеров присоединилось Российское военно-историческое общество.