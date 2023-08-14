Специалист Псковского музея-заповедника назвал праздник «Воевода Шуйский» семейным 

Исторический праздник «Воевода Шуйский» однозначно можно назвать семейным. Об этом в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 15 августа сообщил заведующий отделом «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника Роман Коваль.
Праздник состоится 26 августа. Его организаторами традиционно выступают Псковский музей-заповедник и Псковский городской молодежный центр, а в этом году к числу партнеров присоединилось Российское военно-историческое общество.