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Культура

Псковичи приняли участие во II Международном детском культурном форуме в Москве

15.08.2023 20:40|ПсковКомментариев: 0

Творческая делегация из Псковской области приняла участие во II Международном детском культурном форуме, который проходил с 10 по 12 августа в Москве на площадке Новой Третьяковской галереи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. 

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Регион представили 11 одаренных детей из города Пскова и Великих Лук: Анна Тимашова, Вероника Шевелёва, Тимофей Кособоков, Полина Мишнева, Мария Абабкова, Маргарита Кушникова, Арсений Зимин, Ангелина Алиева, София Гусейнова, Алиса Шарафанович, Арина Мхоян, а также руководители делегации – Анжелика Романюк и Ксения Удовик.

Как рассказали участники псковской делегации, каждый день форума проходил ярко и насыщенно, дарил новые впечатления и вдохновлял.

Послами форума в этом году стали: народный артист РФ, художественный руководитель и главный дирижёр Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет, народный артист РФ, генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный, народный артист РФ, художественный руководитель Государственного театра наций Евгений Миронов, народная артистка РСФСР, художественный руководитель Московского государственного академического театра «Русская песня» Надежда Бабкина, заслуженный артист РФ, хореограф Егор Дружинин.

 

Знаковым мероприятием форума стали форматы с министром культуры Ольгой Любимовой, во время которых участники могли вести «Диалог на равных с министром культуры РФ».

В числе победителей конкурса, прошедших в финал, стала псковичка Анна Тимашова. Она представила министру свой проект «Музейные маршруты глазами детей» и уже в ближайшее время получит поддержку от министерства культуры.

«На форуме было очень много крутых мероприятий, но самое яркое впечатление на меня произвела сессия "Импакт в кино и сериалах". Спикерами на ней стали продюсеры крутых молодежных сериалов, которые затрагивают серьезные проблемы современных подростков. Я смогла пообщаться с кумирами, было очень интересно послушать про новые проекты, которые скоро выйдут в прокат, и предложить свои идеи для сериалов. Кроме того, я представила свой проект министру культуры Ольге Борисовне Любимовой. Очень рада, что мой проект оценили. Теперь предстоит интересное время для реализации проекта, и уже летом первые группы ребят приедут в гости в город Псков», - поделилась впечатлениями Анна Тимашова. 

 
 

В рамках форума участники делегации посетили множество мастер-классов и лекций. В команде от Северо-Западного федерального округа на хакатоне «Наследники культуры: мост в будущее» приняла участие Вероника Шевелёва. В составе команд ребята также разрабатывали проекты, направленные на развитие культуры каждого региона.

В колледже отметили, что в 2023 году масштаб форума расширился. Участниками детского культурного форума стали ребята из 89 субъектов России, в том числе 50 представителей новых регионов России, а также делегации из 13 зарубежных стран. Организаторами мероприятия выступили министерство культуры Российской Федерации и ФГБУК «Росконцерт».

Теги: #регион60 #колледж искусств
Источник: Псковская Лента Новостей
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