Культура

Новые жернова привезли на мельницу в музей-заповедник «Михайловское»

В Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское», в музей «Мельница в деревне Бугрово» доставлены новые жернова. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, новое «сердце мельницы» изготовили в Карелии, в Петрозаводске из природного камня — малинового кварцита.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

В ожидании установки жернова выставлены в экспозиции музея в Бугрово. Напомним, что нынешняя, действующая мельница в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» — аналог той, что стояла здесь с 1802 по 1878 год, то есть при Пушкине. Она воссоздана по многочисленным документам, в частности — по «Описи построенной от монастыря водяной мельницы» от 1805 года. Строителями и владельцами мельницы во второй половине XVIII века были монахи Святогорского монастыря, а её арендаторами в течение многих лет — приятельница и соседка ссыльного Пушкина, владелица Тригорского П.А. Осипова (Вульф), а до того её отец, А.М. Вындомский. Бывал на мельнице и Александр Пушкин. Так или иначе она упоминается в некоторых его стихотворениях; здесь разворачивается действие трагедии «Русалка», и есть версия, что именно у бугровской мельницы, точнее у плотины на реке Луговке, стрелялись на дуэли Онегин и Ленский в романе «Евгений Онегин».

Для посетителей Пушкинского заповедника мельницу открыли после реконструкции в 2007 году. Старинные механизмы для неё привезли из деревни Маслово Опочецкого района.

Подробнее о бугровской мельнице, в частности, и, шире, о мельничном деле в Псковской губернии в пушкинские и послепушкинские времена, можно будет прочесть в новом путеводителе по музею, автором-составителем которого является нынешний музейный мельник Денис Виноградов. Сейчас книга находится в печати, а первые её экземпляры уже были представлены на семинаре «Мельницы: прошлое, настоящее, будущее», который в августе этого года провели в Карелии, в Петрозаводске и на острове Кижи.