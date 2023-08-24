Культура

Михаил Ведерников гарантировал кинематографистам рибейты и персональную поддержку

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил отечественных кинематографистов с профессиональным праздником, который отмечается сегодня, 27 августа.

«Сегодня в нашей стране отмечается День российского кино, - написал глава региона в своем Telegram-канале. - За последние годы отечественный кинематограф значительно вырос. Студии регулярно радуют новыми проектами, профессиональный уровень которых стремительно растёт».

По словам губернатора, особенно приятно, что некоторые из них снимались и в Псковской области.

На фото: губернатор Михаил Ведерников и режиссер Алексей Учитель на съемочной площадке фильма «Цой» в Псковской области. 2019 год

«За 5 лет у нас проходили съёмки фильмов «Холоп», «Учёности плоды», «Плакать нельзя», «Я делаю шаг», – всё это замечательные картины, с которыми каждому рекомендую ознакомиться.

Новый проект, который реализуется в том числе и у нас – это российско-китайский фильм «Красный шёлк». Предлагаю вашему вниманию тизер, который прислал мне продюсер Вадим Быркин», - отметил Михаил Ведерников.

«Желаю всем приятного просмотра! А тем, кто работает в киноотрасли – вдохновения и как можно больше интересных идей, которые воплощались бы в новые картины!

Снимайте в Псковской области, рибейты и персональную поддержку гарантирую», - пообещал губернатор.