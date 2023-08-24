Культура

Археологи воссоздали облик жителей Печор XVII - XVIII веков

Облик жителей Печор XVII – начала XVIII веков представили в Telegram-канале Археологического центра Псковской области.

Рисунки здесь и далее: Татьяна Щукина

В юбилейный для Печор год псковские археологи изучили кладбище церкви Сорока мучеников, первой церкви подмонастырской слободы, построенной в 1540 году, а в 1799 году перестроенной в камне. Во время археологических раскопок 2022 года (площадью 6 квадратных метров) были изучены шесть ярусов захоронений второй половины XVI – XVIII веков (более 30 погребений, 11 из них детские).

«Останки древних печерян были переданы специалистам для проведения комплексной палеоантропологической экспертизы. Это позволило впервые в истории описать физический облик жителей Печор XVII - начала XVIII века. Кропотливая очистка, реставрация и детальные измерения позволяют охарактеризовать форму головы и лица, длину тела и иные особенности сложения, сравнить печерян с другими группами русских, в первую очередь с жителями Изборска и Пскова, дать представление о состоянии здоровья этого населения. Исследованиями руководит заместитель директора Центра палеоэтнологических исследований по науке, кандидат биологических наук Денис Пежемский. Одним из первых ярких результатов работы стали портреты, выполненные по черепам сотрудником Псковского музея-заповедника Татьяной Александровной Щукиной. Для того, чтобы "воскресить" облик древних печерян, был использован метод реконструкции лица по костной основе, разработанный известнейшим советским антропологом Михаилом Михайловичем Герасимовым (1907-1970) и его последователями», - рассказали археологи.

После проведения всех биолого-антропологических экспертиз костные останки печерян будут перезахоронены с соблюдением всех правил православной обрядности.