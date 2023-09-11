Состояние городищ-убежищ и жальников проверяют археологи в Стругокрасненском районе

Состояние памятников археологии проверяют в Стругокрасненском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская археология».
Фото здесь и далее: «Псковская археология» / Telegram
«На прошлой неделе начали мониторинг (проверку современного состояния) памятников археологии Стругокрасненского района», - рассказали археологи.
Они отметили, что памятники археологии в районе разнообразны: городища-убежища и примыкающие к ним селища, могильники культуры длинных курганов и группы сопок, курганные группы древнерусского времени и поздние жальники.
На фото – вид с верхней площадки городища на площадку на склоне, где сохранились остатки вала. Высота городища – 12-15 метров. На видео – обратная дорога с него.