Культура

Бесплатно посетить псковский музей смогут пенсионеры в День пожилого человека

В честь Международного Дня пожилого человека в воскресенье, 1 октября, на всех объектах Псковского музея-заповедника состоится день открытых дверей для пенсионеров с удостоверениями. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Предъявив соответствующий документ, гости смогут посетить выставки, постоянные экспозиции и объекты Псковского музея-заповедника.

«Приглашаем всех людей старшего возраста провести этот день с Псковским музеем. Мы всегда рады видеть, как вы с большим энтузиазмом изучаете выставки и экспозиции, посещаете ежегодные фестивали и концерты, активно участвуете в экскурсиях. До встречи!» – поделились музейщики.

Также в музее отметили, что некоторые объекты будут доступны только при благоприятных погодных условиях.