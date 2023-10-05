Культура

Работы одного из лучших учеников Павла Филонова экспонирует «Михайловское»

Графику уроженца Великих Лук, театрального художника Всеволода Сулимо-Самуйлло представляет сегодня Государственный музей-заповедник в социальной сети «ВКонтакте». Как пояснили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении, эта виртуальная экспозиция подготовлена в рамках большого интернет-проекта «Художник и музей».

Как рассказывает хранитель музейной коллекции изобразительного искусства Ольга Сандалюк, в собрании изобразительного искусства Пушкинского заповедника сейчас хранится 15 листов, выполненных этим мастером.

Всеволод Сулимо-Самуйлло. Луговка. Из фондов «Михайловского»

В Великих Луках Сулимо-Самуйлло жил не очень долго — с момента рождения в 1903 году и до 1924-го. Однако с городом в Псковской губернии связаны его первые, непереоценимо важные художественные опыты: работа художником в местном театре, преподавательские часы (рисование, лепка) в местной школе.

«В 1924 году Всеволод Ангелович переезжает в Ленинград, где жадно учится, в том числе у "двух главных Павлов ХХ века" — Мансурова и Филонова, ведущих представителей русского авангарда и даже, по мнению многих исследователей, оказывается одним из лучших учеников второго», – рассказали в музее.

Сулимо-Самуйлло участвует в выставках, занимается оформительской, дизайнерской и, что особенно интересно для музея, экспозиционной работой, в частности, принимает участие в создании экспозиций дворцов-музеев Петергофа, Павловска, Пушкина, Петропавловской крепости. В послевоенные годы много преподаёт, с 1958 года — в театральном институте имени А.Н. Островского на постановочном факультете.

Всеволод Сулимо-Самуйлло. Из иллюстраций к пушкинской «Истории села Горюхина». Из фондов «Михайловского»

Как уточнила Ольга Сандалюк, в коллекции Пушкинского заповедника есть акварели Всеволода Сулимо-Самуйлло — виды Святогорского монастыря, деревни Луговки, Тригорского, а также несколько иллюстраций к пушкинской прозе. В фонды музея эти листы передала вдова художника.

Напомним, что в рамках интернет-проекта «Художник и музей», стартовавшего без малого два с половиной года назад, сотрудники заповедника регулярно знакомят своих виртуальных посетителей с творчеством живописцев и графиков, в разные годы запечатлевших псковские пушкинские места, иллюстрировавших произведения поэта. В «Михайловском» убеждены, что цифровые экспозиции, при всей их внешней скромности, весьма и весьма значимы: «Это самый простой и в то же время достаточно действенный способ показать большому количеству людей вещи из музейного собрания; возможно, после этого знакомства кому-нибудь захочется побывать в выставочных залах Пушкинского заповедника и без «посредничества» электронных средств коммуникации».