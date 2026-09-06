«Достиг я высшей власти…»: Пушкинский заповедник открыл в Беларуси выставку иллюстраций к «Борису Годунову»

Выставка «Игорь Шаймарданов. Иллюстрации к драме Александра Пушкина "Борис Годунов"» из собрания Государственного музея-заповедника Александра Пушкина «Михайловское» открылась в Республике Беларусь, в Минской областной библиотеке имени Александра Пушкина.

Репродукция: Игорь Шаймарданов. Из иллюстраций к драме Александра Пушкина «Борис Годунов»

Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, 24 графические работы, которые иллюстрируют разные акты пьесы, художник создал по заказу Пушкинского заповедника в конце 2025 года — к 200-летию «Комедии о настоящей беде Московскому государству, о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве». Эта удивительная по своей выразительности серия обещает стать одним из наиболее востребованных передвижных выставочных проектов музея. Так, весной нынешнего года её уже видели жители и гости Калининграда.

Гостями церемонии открытия стали студенты Минского института культуры. Для многих из них новая экспозиция и встреча с директором Пушкинского Заповедника Георгием Василевичем, представившим выставку, оказались настоящим открытием, рассказали в «Михайловском». Молодые люди были впечатлены и выступлением известного российского артиста театра и кино, давнего друга заповедника Михаила Драгунова. Актёр читал сцены из «Бориса Годунова», сопровождая своё выступление комментариями к иллюстрациям, что превратило знакомство с работами Игоря Шаймарданова в своего рода арт-экскурсию. Церемония открытия незаметно переросла в оживлённую дискуссию, свидетельствующую о том, что экспозиция вызвала сердечный отклик у её участников.

Напомним, что Минскую областную библиотеку имени Александра Пушкина и музей-заповедник «Михайловское» связывает не только «имя в названии», но и многолетнее плодотворное сотрудничество. Фото- и художественные выставки из Пушкиногорья неизменно привлекают внимание минчан и гостей белорусской столицы. Пушкинский заповедник в разные годы открывал здесь экспозиции, посвящённые легендарному музейщику, первому послевоенному директору музея Семёну Гейченко и выдающемуся российскому литератору, псковичу Валентину Курбатову. Или выставку «Откуда взялся Пушкин», которая знакомила юных минчан и их родителей с одноимённой книгой Елены Абдулаевой — уникальным рисованным путеводителем по Пушкинскому заповеднику для детей. А, например, в прошлом году здесь с успехом показывали иллюстрации Игоря Шаймарданова к сказкам Пушкина.

Добавим, что накануне в Минске открылась ещё одна святогорская выставка.