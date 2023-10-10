Культура

«Школа художников» едет на этюды в «Михайловское»

Участников «Школы художников» примет Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» 12—13 октября.

Георгиевский храм в Пушкинском заповеднике (2012) на картине Галины Худницкой, участницы пленэра «Пушкиногорье» из Беларуси. Из фондов «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, этот проект стартовал в Псковской области в октябре. Его задача — дать начинающим живописцам и графикам уникальную возможность поработать на пленэре бок о бок с видными российскими художниками. В рамках «Школы…» пройдёт серия мастер-классов, причём не только по живописи, но, например, и по печатной графике или художественной гравировке по стеклу.

Рассчитан проект на молодых людей от 14 лет, прежде всего — на учащихся и студентов, которые занимаются изобразительным искусством в различных учреждениях дополнительного образования, в вузах и ссузах, но не закрыт и для «самоучек». Руководитель пленэрной практики — не единожды работавший в Пскове и в «Михайловском» петербуржец Александр Некрасов, создатель и руководитель музея «Царскосельская коллекция», а также художественной школы при нём. Кроме того, руководить «Школой…» на пленэрах будут Александр Бихтер (Санкт-Петербург), Константин Зинин (Москва, Псков). В финале проекта, в ноябре, его организаторы намерены устроить большую выставку в областном центре.

Планируется, что участниками пленэра в Святогорье станут учащиеся художественных школ из Великих Лук, Бежаниц, Себежа, Локни, Новоржева и Пушкинских Гор.

В музее-заповеднике «Михайловское» подчеркнули, что поэтично красивая природа псковских пушкинских мест, а также интересно решённые усадебные, как мемориальные, так и типологические интерьеры неизменно привлекают художников из разных стран — представителей разных поколений, творческих направлений.

Так, ежегодно, уже более шестидесяти лет в «Михайловское» приезжают на практику студенты петербургской «Репинки». Почти два десятилетия с Пушкинским заповедником сотрудничает и Институт графики и искусства книги имени В.А. Фаворского в составе Московского политехнического университета (до 2015 года — факультета графических искусств Московского государственного университета печати имени первопечатника Ивана Фёдорова). Также много лет подряд музей проводил специальные пленэры «Пушкиногорье» для художников-профессионалов, в которых принимали участие живописцы и графики не только из разных регионов России, но и из Эстонии, Белоруссии, Китая. Постоянно «на этюды» в музее приезжают и художники вне каких-либо организованных групп, поодиночке.

Работа живописцев и графиков, создающих своего рода художественную летопись «Михайловского» и, шире, — псковских пушкинских мест, на самом деле чрезвычайно важна не только для собственно музея, но и для всей отечественной культуры в её развитии, особо подчеркнули в Пушкинском Заповеднике.