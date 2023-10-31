Культура

Михаил Ведерников пригласил псковичей на Международную выставку-форум «Россия»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пригласил псковичей на Международную выставку-форум «Россия», которая откроется в Москве на ВДНХ в День народного единства.

Псковская область подготовила свою экспозицию, где посетители смогут прикоснуться к древней истории, познакомиться с прошлым и настоящим нашей земли, отметил глава региона в своем Telegram-канале. «Узнать, где начинается Россия и почувствовать настоящий "русский дух". Мы приготовили много интересного. Уверен, что никто не останется равнодушным», – отметил губернатор.

Выставка будет работать с 4 ноября по 12 апреля.