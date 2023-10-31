Культура

Путешествие по Псковской области можно выиграть в викторине, посвященной выставке «Россия»

Путешествие по Псковской области можно выиграть в викторине, посвященной выставке «Россия» в Москве. Об этом председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«На туристическом портале Псковской области будет раздел "Выставка "Россия"", я всем советую его посещать, там будут фоторепортажи. Также на данном сайте в этом разделе 4 ноября стартует викторина "Колесо Фортуны". Это будет викторина, в рамках которой можно будет получить призы. Основной приз этой викторины – путешествие по Псковской области», – рассказала Марина Егорова.

Для того, чтобы стать участником викторины, необходимо зарегистрироваться в разделе, получить номер и пройти квест. На электронною почту, указанную в процессе регистрации, придет ответ с информацией о выигрыше.

Выставка-форум «Россия» стартует 4 ноября в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ). По решению президента Российской Федерации Владимира Путина мероприятие продлится до середины апреля 2024 года. Все российские регионы представят свои экспозиции о важнейших достижениях в разных отраслях.