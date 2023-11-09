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Культура

Дом Родзянко в Усвятах на время передали в федеральную собственность

14.11.2023 18:44|ПсковКомментариев: 0

Объект культурного наследия регионального значения XIX века Дом Родзянко в Усвятах на время передали в федеральную собственность. Об этом сообщил глава района Дмитрий Петров в своем Telegram-канале.

Фото: Дмитрий Петров / Telegram

Подписано соглашение о передаче объекта в федеральную собственность и закреплении его на время проведения противоаварийных и ремонтных работ за Агентством по управлению и использованию памятников истории и культуры.  

«Это позволит при поддержки Министерства культуры РФ привлечь федеральные средства на проведение противоаварийных и восстановительных работ. Спасибо Губернатору области Михаилу Юрьевичу Ведерникову за вовлеченность к решению проблемы, долгие годы оставшиеся практически неразрешимой, за надежду в то, что уникальное здание будет сохранен», - отметил глава района.

Напомним, Дом Родзянко — усадьба и сохранившийся до нашего времени каменный дом, выстроенный на месте деревянного в конце XIX века, принадлежавшие помещику Родзянко. Дом представляет собой образец архитектуры периода эклектики, сочетая в своем облике элементы польско-литовских средневековых замков и конструктивное решение интерьеров, характерное для конца XIX века. В области подобное сооружение единственное.

До 2017 года в здании располагался Усвятский краеведческий музей. В настоящее время памятник не используется, музейная коллекция перемещена в Усвятскую школу.

Теги: #культура #усвяты
Источник: Псковская Лента Новостей
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