Отремонтированный дом «арапа Петра Великого» завтра примет первых посетителей

Завтра, в первый день зимы, Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» примет первых посетителей после традиционного ноябрьского санитарного периода. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в этот же день после ремонта и реставрации в мемориальной усадьбе предков поэта Ганнибалов откроют и дом-музей А.П. Ганнибала.
Борис Козмин. Лунная ночь в Петровском (2005). Из фондов музея-заповедника «Михайловское».
Напомним, что большие и разноплановые работы на этом объекте были запланированы в рамках большой программы к 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина и начаты в марте текущего года