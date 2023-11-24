Культура

Отремонтированный дом «арапа Петра Великого» завтра примет первых посетителей

Завтра, в первый день зимы, Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» примет первых посетителей после традиционного ноябрьского санитарного периода. Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в этот же день после ремонта и реставрации в мемориальной усадьбе предков поэта Ганнибалов откроют и дом-музей А.П. Ганнибала.

Борис Козмин. Лунная ночь в Петровском (2005). Из фондов музея-заповедника «Михайловское».

Напомним, что большие и разноплановые работы на этом объекте были запланированы в рамках большой программы к 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина и начаты в марте текущего года

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В Пушкинском заповеднике уточнили, что с 1 декабря все музеи в его составе возобновляют свою работу в режиме, обычном для зимнего, так называемого низкого сезона. В Михайловском, в Тригорском и в Петровском гостей будут принимать с 10.00 до 17.00, ежедневно, кроме понедельника, в «Пушкинской деревне» в Бугрово — кроме понедельника и вторника.