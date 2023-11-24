Культура

Блогер ПЛН стала лауреатом престижного литературного конкурса

Блогер Псковской Ленты Новостей Дина Дабришюте вошла в число лауреатов молодежного литературного конкурса «Северная звезда», организованного журналом «Север». работа псковички была представлена в номинации «Публицистика и эссеистика».

Как отмечают организаторы, конкурс проводился уже в 15-й раз.

«В нем приняло участие небывалое со времени учреждения количество авторов. В совокупности длинные списки по всем трем номинациям собрали 234 фамилии. Отсюда и серьезно возросшая конкуренция, и кратно усложнившаяся работа конкурсной комиссии», - сообщили организаторы конкурса.

Напомним, Дина Дабришюте – поэт, чтец аудиокниг, теле-и радиоведущая, блогер Псковской Ленты Новостей.