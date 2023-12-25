Культура

Экспозицию кабинета Псковского археологического общества планируют открыть в Поганкиных палатах в конце января

Экспозицию кабинета Псковского археологического общества планируют открыть в Поганкиных палатах в Пскове в конце января. Об этом в ходе общения с журналистами сообщила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В конце января откроется кабинет Псковского археологического общества. Нам важно выдержать историзм. Постараемся воссоздать так, чтобы это напомнило время основание музея», – сказала она.

Светлана Мельникова отметила, что в 2024 году музей выставит пять залов в Поганкиных палатах. «Открытие каждой экспозиции будет событием», – заключила она.