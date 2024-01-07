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Культура

«О людях и вещах»: в Сети размещён новый выпуск «Михайловской пушкинианы»

13.01.2024 17:10|ПсковКомментариев: 0

Новый, 99-й выпуск научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана» доступен для свободного чтения и скачивания на официальном сайте Государственного Пушкинского заповедника.

На первой странице обложки новой «пушкинианы» — репродукция работы О. Иванова «Михайловское. Дом-музей А.С. Пушкина» (1957) из фондов музея-заповедника

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», силами которого эта серия издаётся с 1996 года, очередная книжка увидела свет в конце 2023-го. Назвали её «О людях и вещах». Здесь, под одной обложкой, объединены материалы сразу двух конференций, которые состоялись в музее в завершившемся году. Это августовские Михайловские Пушкинские чтения «…Люблю от бабушки московской я слушать толки о родне…» и июльская научная конференция памяти С.В. Ямщикова «Музей. Реставратор. Реставрация».

«Тему "толков о родне", заглавную для последних по времени Михайловских чтений, исследователи раскрывают с разных сторон, — комментирует редактор издания Ольга Бахтина. — Эта тема позволяет и "путешествовать" по генеалогическому древу Ганнибалов — Пушкиных в разных направлениях, говоря как о предках А. С. Пушкина, так и о его потомках, и исследовать топологию пушкинской биографии, составляя карту мест, связанных с разными периодами жизни поэта. "Родня" поэта в широком смысле — это практически всё окружение (вспомним знаменитое блоковское: "Дворяне все родня друг другу…"), это сеть разнообразных взаимодействий, и одновременно это неисчерпаемый "рабочий материал", набор типов и ситуаций, превращаемый Пушкиным и в прозу, и в поэзию».

Мотив воспоминаний о «бабушке московской» — любимой бабушке поэта Марии Ганнибал, 205 лет со дня рождения которой отмечали как раз незадолго до начала конференции в «Михайловском» — так или иначе объединяет бóльшую часть материалов первой части сборника. При этом героями публикаций здесь становятся как исторические лица, современники поэта (как то граф Григорий Строганов Григорий Строганов или семья князя Юсупова), так и потомки Александра Пушкина — как по принадлежности к разветвлённому роду, так и «поэтические наследники». Это Марина Цветаева, Александр Городницкий или, более того, Валентин Непомнящий, один из самых проницательных исследователей творчества и судьбы поэта.

Литературоведческие штудии в сборнике представлены интересными публикациями об интерпретации стихотворения «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» (автор — Ольга Муравьёва, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Пушкинского Дома, Санкт-Петербург), о «захаровском контексте» в трагедии «Борис Годунов» — «Дорóгой Гришки Отрепьева» (автор — Владимир Сизов, заместитель директора Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Большие Вяземы»), или о том, что сближает капитана Миронова из пушкинской «Капитанской дочки» и Максима Максимыча из лермонтовского «Героя нашего времени» (Пётр Крапошин, старший научный сотрудник того же музея)

«Во втором, "реставрационном" разделе книги, — анонсирует Ольга Бахтина, — читатель найдёт тексты о судьбе "маленьких вещей" (по аналогии с "маленьким человеком" в литературе). Эти предметы, вроде бы совершенно обыденные, камерные, "частные", ничем особо не выдающиеся, как чашка или вышивка, могут стать отправной точкой для воссоздания важных подробностей большой истории. Еще одна тема раздела — музейные коллекции в периоды исторических потрясений: их вынужденные "путешествия" и возвращение "домой"».

В этой части книги можно прочесть о коллекции географических карт в собрании Пушкинского заповедника (автор — Ольга Сандалюк, хранитель изобразительного искусства Пушкинского заповедника). Или об отдельных образцах декоративно-прикладного искусства из фондов «Михайловского» — например, о чашке с женским портретом, по легенде заказанной для Евпраксии Вревской (в девичестве Вульф) ко дню то ли её серебряной, то ли даже золотой свадьбы. Справедливости ради, эта легенда, полученная музейщиками «из четвёртых рук», вызывает много серьёзных сомнений у исследователя предмета, ведущего научного сотрудника музейных фондов «Михайловского» Елены Ступиной.

Всего в сборник вошла 21 публикация. Эти статьи и заметки подготовлены в том числе известными историками, работниками музеев и архивов, искусствоведами, филологами, культурологами, другими специалистами из Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской области, Пскова и Пушкинских Гор. В Пушкинском заповеднике убеждены, что новая «Михайловская пушкиниана» будет интересна и полезна самому широкому кругу читателей.

Бумажная версия книги объёмом в 16,5 печатного листа, или в 272 страницы, свёрстана и отпечатана в типографии «Псковское возрождение» тиражом в 150 экземпляров. Распространяется она бесплатно.

Теги: #Пушкинские Горы #литература #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
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