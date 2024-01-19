Культура

Портрет поэта на заснеженном пеньке «экспонирует» Пушкинский заповедник

Фоторепродукцию необычного художественного произведения разместили сотрудники службы информации Государственного Пушкинского заповедника в своём сообществе в социальной сети «ВКонтакте». Портрет поэта в парке мемориальной усадьбы «Тригорское» нарисовал гость музея, художник из Санкт-Петербурга Алексей Нестрогаев.

«Портрет Пушкина. 40 × 50. Дерево, снег, палец. 2024» — шутливо атрибутировал Алексей Нестрогаев фотографию своего рисунка в сообществе «Михайловского» в социальной сети

Биолог по образованию, выпускник МБФ при СПбГУ, а затем и биофака «Герценовки», пару десятилетий назад Алексей Нестрогаев всерьёз увлёкся живописью. Сначала, как он сам рассказывает, изучал это высокое ремесло по книгам и музеям, потом в художественных студиях, несколько лет даже был вольнослушателем в Академии художеств имени И. Е. Репина и первым своим учителем считает Илью Овчаренко, чьи работы, — попутно заметили в пресс-службе «Михайловского», — есть в фондах музея-заповедника.

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В актив Алексея Нестрогаева на сегодня записано участие в нескольких выставках, в том числе — в проекте «Люди и лица» в петербургском выставочном зале «Монмартр», а также ряд персональных показов, среди которых — выставка в музее-квартире И. И. Бродского.

В «Михайловском» заметили, что художники, поэты и писатели, музыканты, люди других творческих профессий, профессионалы и любители — частые гости музея: «Не удивительно, что они находят вдохновение здесь, у Александра Сергеевича». В свою очередь посетители Пушкинского заповедника, особо отмечая профессионализм и радушие хозяев-хранителей, часто пишут и говорят об особой, располагающей к творчеству атмосфере псковских пушкинских мест.