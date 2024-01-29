Культура

Выставка «Коровин и его ученики» завершает работу в Псковском музее-заповеднике

Выставка «К. Коровин и его ученики» в Картинной галерее Псковского музея-заповедника работает последние выходные. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Проект «Творчество К. Коровина и его учеников» в Картинной галерее включает живописные произведения из собраний Псковского музея-заповедника, галереи «Веллум» (Москва), а также частных коллекций. Среди экспонатов можно увидеть ретроспективы живописных и театральных произведений одного из основоположников импрессионизма в отечественном искусстве и его учеников, мастеров кисти круга Константина Коровина.

«Не упустите уникальную возможность посетить выставку на цокольном этаже Картинной галереи!» - добавили в музее.