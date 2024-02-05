Культура

Псковская молодёжь побывала на видеоэкскурсии по некрополю Ганнибалов и Пушкиных

В преддверии Дня памяти Пушкина сотрудники Государственного музея-заповедника «Михайловское» провели литературную встречу для псковской молодёжи — учащихся 7 и 8 классов Тямшанской гимназии и первокурсников Агротехнического колледжа.

Фото со страницы музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети «ВКонтакте»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, разговор на этой встрече шёл о жизни и творчестве поэта в годы михайловской ссылки. Ребята читали стихи Александра Пушкина, написанные в Михайловском, переписывали их настоящими гусиными перьями, а ещё побывали на видеоэкскурсии по некрополю Ганнибалов и Пушкиных в Святогорском Свято-Успенском монастыре.

В музее-заповеднике «Михайловское» уточнили, что местом встречи стала Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова, с которой Пушкинский заповедник давно тесно и плодотворно сотрудничает.