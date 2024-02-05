Культура

Снятый в Пскове выпуск программы «Не факт» покажут на телевидении 10 февраля

Съёмки программы из цикла «Не факт» прошли на объектах Псковского музея-заповедника в декабре. Команда телеканала «Звезда» посетила Псковский кремль и Варлаамовскую башню. Посмотреть программу псковичи смогут уже завтра, 10 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Каждый выпуск передачи «Не факт» посвящен ярким событиям, интересным и загадочным местам, а также судьбам людей, оставившим след в истории. Ведущие посещают архивы, изучают исторические факты, встречаются с экспертами, лично проверяют распространенные утверждения и необычные гипотезы. Программа, над которой команда проекта работала на площадке Псковского музея, расскажет о последней битве Смутного времени.

Ведущий проекта - актёр театра и кино Арарат Кещян - изучил сведения о событиях 1615 года в Пскове и проверил факты, посетив Варлаамовскую башню. Именно она сыграла ключевую роль во время осады города войсками шведского короля Густава Адольфа в начале XVII века. В этом районе неприятелем был предпринят главный штурм, который был отбит псковичами.

Также команда проекта побывала в Псковском кремле. Съемочная группа изучала устройство псковской крепости, узнала важные для выпуска факты о Кроме, а также сделала кадры впечатляющих видом Пскова.

Программа «Не факт» выйдет завтра, 10 февраля, в 12:30 на телеканале «Звезда».