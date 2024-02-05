Культура

Региональные музеи представили на Февральских музейных чтениях в «Михайловском»

Важной темой второго дня XXVII Февральских музейных чтений памяти С. С. Гейченко в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» стали презентации отдельных экспозиций или деятельности целых музеев в Псковской области, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении.

С. С. Гейченко. Фото из фондов музея-заповедника «Михайловское».

Так, Александр Кондратеня, начальник краеведческого музея Опочецкого районного центра культуры, представил участникам и слушателям конференции небольшую, но весьма примечательную и интересную экспозицию «Тиме и село Захино» во вверенном ему музее. Рассказывая о знаменитом Турбостроительном заводе братьев Тиме, докладчик отметил широкую российскую и зарубежную географию поставок продукции предприятия — оборудования для мельниц и даже для небольших электростанций. А представляя материалы, касающиеся бывшего имения Тиме, Александр Кондратеня подчеркнул, что это была «…не дворянская, а купеческо-промышленная усадьба, что для нашей местности не характерно» и уже поэтому особенно интересно.

В «Михайловском» особо отметили, что Турбостроительный завод братьев Тиме попал в поле зрения пушкиногорских музейщиков в ходе работы в рамках проекта «Хлебное место». Напомним, что этот проект Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», объединивший жителей и даже ряд предприятий региона, в 2019 году стал победителем IV Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел».

Двумя докладами на чтениях «Под сенью дружных муз» в музее-заповеднике «Михайловское» сегодня были представлены и великолукские музеи. Так, Светлана Белюкова, заведующая мемориальной усадьбой С. В. Ковалевской, кратко сообщила собравшимся о больших ремонтно-реставрационной работах, которые удалось выполнить в последние годы в музее, и подробно остановилась на культурно-просветительских проектах, которые сейчас реализуют в Полибино: новые астрономические программы, праздники, другие культурно-просветительские акции, в том числе ориентированные на детскую и на семейную аудиторию. «Многое мы берём из опыта Пушкинского заповедника», — призналась Светлана Белюкова.

Краеведческий музей города Великие Луки на чтениях в «Михайловском» представила Светлана Ткачёва, учёный секретарь этого учреждения, выступившая с рассказом о первом директоре своего музея, современнице С. С. Гейченко — Таисии Парыгиной.

В «Михайловском» убеждены, что деловые и дружеские связи с коллегами-музейщиками в Псковской области непереоценимо важны как для некрупных муниципальных музеев, так и для большого, федерального Пушкинского заповедника.

В настоящее время XXVII Февральские музейные чтения памяти С. С. Гейченко в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», получившие в этом году название «Под сенью дружных муз», продолжают свою работу.