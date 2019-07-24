Культура

В Пушкинском Заповеднике презентовали проект «Хлебное место»

Проект «Хлебное место» Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», который стал победителем IV Всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел», презентовали в Пушкиногорье.

Хлебом-солью, а еще жнивными и величальными песнями встретил участников презентации фольклорный коллектив «Пушкинская деревня». Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, за «круглым столом» собрались будущие партнеры и участники проекта - представители местных сельскохозяйственных предприятий и производств пищевой промышленности, «точек» торговли и общепита, учебных заведений, администрации Пушкиногорского района. Настоятель Церкви Казанской иконы Божией Матери в Пушкинских Горах протоиерей Михаил Иванов благословил авторов полезной задумки и всех, кто будет её поддерживать, на плодотворную работу. Все собравшиеся одобрили и поддержали начинание музейщиков.

Разговор на встрече шел как об общем направлении предстоящей работы, так уже и об отдельных его деталях. Так, руководитель проекта «Хлебное место», начальник службы массовых музейных мероприятий Пушкинского Заповедника Наталья Виноградова рассказала о составляющих проекта. Среди них - экспедиции «Хлебный путь» и «Хлебное Пушкиногорье», по итогам которых музей планирует издать карту-путеводитель «Хлебное Пушкиногорье» и сборник оригинальных рецептов. Для детей и подростков музейщики организуют конкурс рисунков и проведут серию уроков-исследований под общим названием «От сохи до каравая». Жителей и гостей района ждут два фестиваля - «Хлебные субботы у Мельницы» и «День рождения Колобка». Задумали в Пушкинском Заповеднике и изучить старинную технологию обработки жерновов с тем, чтобы её возродить.

Проект «Хлебное место» представляет его руководитель - начальник службы массовых музейных мероприятий Пушкинского Заповедника Наталья Виноградова. Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Возрождая к жизни традиции возделывания полей, уборки и переработки урожая, мы сохраняем нашу, столь любимую Пушкиным землю, её «лица необщее выражение» - подчеркнула в своём выступлении за круглым столом Людмила Тихонова, заместитель директора заповедника по музейной и научной работе и заключила, что делать это дóлжно сообща. Ведь такая работа, в конечном счёте, направлена не только на популяризацию отечественного наследия, но и на дальнейшее развитие региона, подчеркнула Людмила Тихонова.

Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Напомним, что конкурс проектов «Культурная мозаика малых городов и сёл» проводится с 2014 года. За это время его главный организатор и исполнитель - Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко - поддержал более 320 инициатив в 65 регионах России. Конкурс «…призван содействовать развитию малых городов и сёл России», ориентирован на разработку и воплощение в жизнь «…долгосрочных социокультурных проектов, направленных на активизацию местных сообществ и включение местных жителей в инициативы по развитию малых территорий». Нужно отметить, что Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» уже становился победителем «Мозаики…» с проектом «Возрождение пушкинской фольклорной среды, или «Тетрадка псковских песен, записанных с голоса» в 2014-м, стартовом для конкурса, году.