Культура

Крокодилы в Великой, проклятый дом и дыхание Гремячки — почему экскурсия по мистическому Пскову вошла в число лучших

Экскурсия по мистическому Пскову вошла в число лучших в России по мнению участников проекта Медиаразведка Туту.ру. Ведущие российские журналисты и тревел-блогеры побывали в 26 российских регионах и составили список наиболее интересных авторских экскурсий. О том, чем привлекает псковский турпродукт гостей города, какие легенды и предания хранит псковская земля и что выдает настоящего псковича, рассказала автор экскурсии — псковский гид Алена Ульянова.

Для детей и не только

- Ваша экскурсия, по версии Туту.ру, одна из лучших в России. Ожидали такого признания?

- Я очень благодарна Туристскому информационному центру и его директору Ларисе Николаевне Семашко за старт, который они мне дали. По приглашению руководителя ТИЦ регион посетили известные блогеры и представители федеральных СМИ. Команда «Медиаразведки» побывала в Пскове, Великих Луках и некоторых районах области. И мне предложили провести для них экскурсию по мистическому Пскову.

Изначально это был просто коммерческий проект, рассчитанный на семьи с детьми и, прежде всего, на детей. Маленькие экскурсанты любят тайны, клады и сказки. Экскурсия в большей степени рассчитана на них, но оказалось, взрослым это тоже интересно.

- Кто ваши туристы?

- Мои туристы совершенно разные. Зачастую это люди, которые приезжают в Псков впервые. Они еще не познакомились с историей города, но сразу же заказывают мою экскурсию, потому что она развлекательная. Так устроена психология человека: нас привлекает все таинственное, мистическое. Было бы нечестно представить Псков только этим. Поэтому в ходе экскурсии я обязательно рассказываю про былую славу приграничного независимого Пскова.

- В чем особенность вашей экскурсии?

- Информацию, которую даёт экскурсовод можно найти в путеводителях, авторитетных интернет ресурсах. Но есть «изюминки», которые знают только местные гиды. Например, псковский говор. Я родилась в городе Опочка Псковской области, и могу рассказать историю или сказку на местном диалекте. Это звучит забавно, и туристы в восторге. Или — вспомнить реальные истории, не сказки: о гробах, плывущих по реке Пскове или псковских крокодилах.

Многие туристы приезжают в Псков не один раз, и хочется, чтобы у них была тысяча причин прийти на экскурсию за своей историей.

Голубь и крокодилы

- Расскажите о наиболее интересных точках маршрута и историях, связанных с ними.

- Экскурсия начинается от Ольгинской часовни с рассказа о чуде трех солнечных лучей. По велению княгини был построен первый храм Святой Троицы в Пскове. Русь ещё не крещена, а у нас уже стоял храм. Псков называют ещё Домом Святой Троицы, домом Бога. Псковичи считали, что земная обитель Бога находится здесь в Пскове. Грудью стояли за веру Христову и не уступили ни пяди своей земли. Враги удивлялись силе духа псковичей: «Они не думают о жизни, хладнокровно становятся на место убитых или взорванных и заграждают пролом грудью, день и ночь сражаясь, едят один хлеб, умирают с голоду, но не сдаются...»

Здесь же я рассказываю о храме Успения с Паромения, о голубе, который оберегает наш город. Считается, что пока он сидит на кресте храма, враг не пройдёт.

Совсем рядом находится самая известная " заброшка" - старый купеческий дом Петра Батова. Многие знают, что это место проклятое. В 1918 году Батова вели на расстрел мимо родного дома, и он проклял его, сказав, что там больше никто жить не будет. И, действительно, более ста лет в доме никто не живёт. Это одно из немногих зданий, которое сохранилось после войны, оно имеет статус памятника федерального значения. Хочется верить, что найдётся кто-нибудь, кто снимет проклятие и вернет жизнь в этот когда-то богатый дом.

Далее, когда мы идем по мосту через Великую, я рассказываю, что в псковской летописи XVI века упоминаются крокодилы. «В лето 7090 (1582)... Того же лета изыдоша коркодили лютии зверии из реки и путь затвориша; людей много поядоша. И ужасошася людие и молиша бога по всей земли. И паки спряташася, а иних избиша».

- Откуда в Пскове могли быть крокодилы?

- Конечно, водиться они у нас не могли и самостоятельно прийти по водному пути из Египта — тоже. Но это реальная история, не мистика. Историки пришли к выводу, что, скорее всего, купцы завезли этих диковинных животных и выпустили их в реку. Вряд ли они сотню рептилий привезли. Может, их было и немного, но кого-то все-таки эти крокодилы «поядоша» - покусали.

Другая реальная история, информацию о которой я нашла в старых газетах XIX века, - о гробах, которые плыли по Пскове. Зрелище жуткое, но тоже никакой мистики: просто водой размыло лютеранское кладбище.

Легенды Гремячей горы

- Но мистические места в Пскове все же есть?

- Место, с которым связано много легенд, - это Гремячая башня. И здесь я рассказываю о незадачливом мастеровом, которому нечистая сила повстречалась. Когда он проходил мимо башни, его встретили два незнакомца и переложили выпить и закусить. А наш мастеровой уже выпил и закусил, и сказал, что уже ничего не хочет. То есть меру знал, не был сильно пьян. Но незнакомцы настояли на своем: не успел он и глазом моргнуть, как оказался за столом. Скинул шапку картуз и только замахнулся рукой, чтоб осенить себя крестным знаменем, как все пропало, а он оказался на крыше башни с обглоданной костью. Всю ночь над ним кружили вороны и он дрожал от страха. Только люди утром его оттуда сняли. С тех пор он в гости больше не ходил и в рот спиртного не брал.

И, конечно, вспоминаем о заточенной в башне княжне. Хотя этот сюжет не новый, и, возможно, его использовал Александр Сергеевич Пушкин в сказке о Мертвой царевне. Описание места, где она была похоронена очень похоже на Гремячку: «Там за речкой тихоструйной есть высокая гора, в ней глубокая нора…».

- Меняется ли эта экскурсия? Добавляете ли новые истории?

- Да, я всегда думаю, о чем еще можно рассказать. Потому что есть переходы, когда можно поговорить и о других удивительных местах, например, о Духовой горе, Трутневских пещерах. Добавляю в рассказ и личные моменты. Например, воспоминания моей бабушки о том, как их, детей, во время оккупации спасла Гремячая башня.

Немцы жили в центре, но иногда облавы проходили и на Запсковье, где жила бабушка. Она вспоминала случай, когда на речку пришли немцы с собаками, и ей с другими детьми пришлось скрываться в башне. Немцы, увидев убегающих подростков, спустили собак, но животные внутрь башни не зашли. Дети просидели там до вечера. И башня начала вздыхать — внутри был свист и вой. Я думаю, это был ветер, но бабушка была уверена, что это башня спасла их.

«Другой» Псков

- Сейчас популярны экскурсии по кладбищам, не хотите включить в маршрут какое-то из них?

- Поехать в Псков и по кладбищам ходить?… Конечно, у нас похоронено много известных людей, но они известные для нашего города. Возможно, среди псковичей спрос на такие экскурсии и будет. Мне как-то предлагали экскурсанты из Пскова пройтись по кладбищу. Но это не очень позитивно. На мой взгляд, интереснее неизведанные уголки нашего города. В этом году у меня появилась экскурсия по «другому Пскову» - туда, где сохранилось обаяние старых псковских улочек. Например, восточное Запсковье. Там есть место, где с одной стороны стоит костел, а с другой храм Константина и матери его Елены.

В Любятово тоже интересно. Рядом с храмом есть часовенка с мемориальной доской в честь одного трагического события. В 1919 году в этом месте китайскими красноармейцами были казнены 200 русских офицеров, причем, они были распилены заживо... В Российской империи китайцев было много, они были не подвержены пьянству и очень работоспособны, и их нещадно эксплуатировали. А когда случилась революция, большевики их стали вербовать в специальные отряды, которые были известны своей жестокостью.

В общем, задача этой экскурсии была — показать другой Псков, восточное пятигорье. Людям это нравится. Летом я провела около двадцати таких экскурсий.

- А по мистическому Пскову?

- Очень много.

- Какое было самое маленькое и самое большое количество людей на вашей экскурсии?

- Самое маленькое — один человек (индивидуальные экскурсии тоже бывают). А больше всего людей собрала моя пробная экскурсия — тогда пришли 80 человек, не считая детей! Больше я таких экскурсий не проводила. Когда мы шли по улице Некрасова, я опасалась, что нас примут за несанкционированный митинг.

- Прибавилось ли число желающих после того, как ваша экскурсия была признана одной из лучших? Какие бонусы вы получили от этого?

- Когда сезон, туристов и так много. Люди приезжают и сразу идут на эту экскурсию. Хотя сначала хочется их познакомить с историей города, а потом уже рассказывать предания и легенды. Но радует, что приезжим интересны какие-то местные тонкости. Многие туристы удивляются таким названиям, как Запсковье и Завеличье. Даже выговорить не могут их. Кстати, я всем предлагаю местную скороговорку, или трудноговорку: «Спуск к Пскове». Если можете это выговорить, значит, вы настоящий пскович!

Беседовала Светлана Синцова

Фото из личного архива Алены Ульяновой