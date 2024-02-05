Культура

«Ванька с трудоднями» или «кум королю»: тест по псковским поговоркам появился в Сети

К Международному дню родного языка, который отмечается 21 февраля, сотрудники Историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва в Пскове создали тест на основе фразеологизмов Псковской области – «Какая псковская поговорка – про тебя?» Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в централизованной библиотечной системе Пскова.

Скриншот: централизованная библиотечная система Пскова

Этот тест основан на «Словаре псковских пословиц и поговорок» (составители В. М. Мокиенко и Т. Г. Никитина) и в шутливой форме подражает тесту личности MBTI. Авторы этого занимательного опросника ставили своей целью позабавить читателей, а заодно познакомить их с остроумными псковскими присказками, показать, каким мудрым и точным бывает солёное псковское словцо, а также доказать, что «псковский говорок живёт и цветёт». «Все результаты шуточны, все совпадения случайны», - предупреждают библиотекари.

Из этого теста можно узнать свой психотип с точки зрения народной психологии. Нужно ответить всего на шесть вопросов, чтобы выяснить, как бы вас называли в псковской глубинке в прежние времена: «Ванькой с трудоднями» (то есть, очень целеустремлённым и предприимчивым товарищем, это если по-серёдкински) или человеком «со сбабунем» (то есть, творческой личностью, это если по-себежски). А может, вы «знакомистый, как лисичка» или «дерзкий, что Пётр» и вам сам «чёрт на коже пишет», благодаря чему вы можете «даже на обухе хлеба достать»?

Чтобы узнать наверняка, «Какая псковская поговорка – про тебя?», надо перейти по ссылке.

Стоит отметить, что Историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва в этом году переедет в модернизированное здание бывшего кинотеатра «Октябрь» на площади Ленина в Пскове, реконструкция которого по плану будет завершена ко Дням города.