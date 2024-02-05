Культура

«Увидимся в декабре!»: организаторы III фестиваля «Пушкин и…» в музее-заповеднике «Михайловское» утвердили даты его проведения

Даты проведения III фестиваля анимации и литературы «Пушкин и…» в Государственном музее-заповеднике А.C. Пушкина «Михайловское» утверждены дирекцией фестиваля и руководством заповедника, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее. Большой съезд аниматоров назначен на 6—10 декабря и, как планируется, пройдёт при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Кадр из мультсериала «Пушкин и…», давшего название фестивалю. Художник — Игорь Шаймарданов.

В «Михайловском» напомнили, что II фестиваль «Пушкин и…» стал одним из самых ярких событий завершившегося года. В его конкурсную программу вошло тридцать снятых в 2022—2023 годах фильмов, основанных на классических и современных литературных произведениях или рассказывающих о жизни и судьбе отечественных поэтов и писателей. Только на просмотрах анимационных лент в Научно-культурном центре Пушкинского заповедника, на творческих встречах и на выставке в рамках его программы побывало порядка 2 700 человек из разных районов Псковской области и из-за её пределов. Гран-при фестиваля получил фильм «Ваша дама. Часть 1» по повести А. С. Пушкина «Пиковая дама» (режиссер-постановщик и автор сценария Валентин Ольшванг). Кроме того, жюри во главе с режиссером-мультипликатором Марией Муат назвало ещё несколько победителей в разных номинациях, среди которых — диплом за тонкое чувство абсурдности жизни (фильма «Омичка», созданного по заголовкам местных СМИ, режиссер-постановщик — Елизавета Скворцова) или за художественное создание образа времени («Капустное чудо» по рассказам Людмилы Улицкой, режиссер-постановщик и автор сценария — Инна Евланникова) и так далее.

Фестиваль получил множество самых благожелательных откликов от зрителей и публикаций в региональной и федеральной прессе.

Важно, что вход на все события фестиваля «Пушкин и…» был свободным для детей и взрослых, подчеркнули в Пушкинском заповеднике.

«В год 225-летия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина фестиваль станет настоящим праздником для всех ценителей российской мультипликации и литературы», — заверили организаторы «Пушкина и…». И пообещали: «В ожидании фестиваля мы обязательно будем информировать наших зрителей о том, как идет подготовка. Увидимся в декабре!»