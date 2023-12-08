Культура

Искусство дарить подарки проявили организаторы фестиваля «Пушкин и…» в «Михайловском»

Искусство выбирать подарки продемонстрировали организаторы II Фестиваля анимации и литературы «Пушкин и...», который вчера, 10 декабря, завершился в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, который является партнёром большого проекта, вместо традиционных цветочных букетов победителям в ходе церемонии награждения вручали по паре валенок. «Ну еще бы — на улице –12 °С и снега, только сверни с проторенной дорожки, чуть ли не по колено!» — прокомментировали свой выбор организаторы торжества, восхищаясь настоящей, правильной пушкинской зимой, в которую они попали в Святогорье в нынешнем декабре.

Обладатель Гран-при фестиваля Валентин Ольшванг с наградными валенками. Фото с официальной страницы «Пушкина и…» в социальной сети.

А Георгий Василевич, директор музея-заповедника«Михайловское» — гостеприимного хозяина кинематографической площадки — поблагодарив всех организаторов и участников «Пушкина и…» за прекрасный фестиваль и счастливые минуты возвращения в детство, вручил всем сладкие подарки — большие пряники с видами Пушкинского Заповедника. Директор «Михайловского» также выразил надежду, что проект, столь полюбившийся жителям и гостям Псковской области, будет продолжен и в следующие годы.

«Спасибо большое Пушкинскому Заповеднику и лично Георгию Николаевичу Василевичу за возможность провести фестиваль в таких волшебных местах. Пушкинский Заповедник — не просто партнер, а организатор фестиваля. Мы очень благодарны за тёплый приём и созданные условия!» — резюмировали организаторы мульти-праздника.