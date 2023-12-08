Искусство дарить подарки проявили организаторы фестиваля «Пушкин и…» в «Михайловском»

Искусство выбирать подарки продемонстрировали организаторы II Фестиваля анимации и литературы «Пушкин и...», который вчера, 10 декабря, завершился в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».
Обладатель Гран-при фестиваля Валентин Ольшванг с наградными валенками. Фото с официальной страницы «Пушкина и…» в социальной сети.
А Георгий Василевич, директор музея-заповедника«Михайловское» — гостеприимного хозяина кинематографической площадки — поблагодарив всех организаторов и участников «Пушкина и…» за прекрасный фестиваль и счастливые минуты возвращения в детство, вручил всем сладкие подарки — большие пряники с видами Пушкинского Заповедника. Директор «Михайловского» также выразил надежду, что проект, столь полюбившийся жителям и гостям Псковской области, будет продолжен и в следующие годы.
«Спасибо большое Пушкинскому Заповеднику и лично Георгию Николаевичу Василевичу за возможность провести фестиваль в таких волшебных местах. Пушкинский Заповедник — не просто партнер, а организатор фестиваля. Мы очень благодарны за тёплый приём и созданные условия!» — резюмировали организаторы мульти-праздника.