Культура

Выставку «Итальянский дневник» памяти Валентина Курбатова создали в «Михайловском»

Выставку «Итальянский дневник» ко дню памяти В. Я. Курбатова подготовили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в экспозицию, первыми посетителями которой станут гости Псковской областной научной библиотеки имени В.Я. Курбатова, вошли фотографии, сделанные директором Пушкинского заповедника Георгием Василевичем во время декабрьской, 2007 года их совместной поездки в Рим, Флоренцию, Сиену.

«Чем мудрее твой товарищ по странствиям, тем драгоценнее время, проведённое в пути, и Валентин Яковлевич был таким спутником, какого только можно было пожелать себе и другим, — вспоминает сейчас о том путешествии Георгий Василевич. — Обладая обширными знаниями православного человека, Курбатов был в Италии дома. В римских церквях он чутким ухом слышал мелодию нашей общей христианской действительности, того неслиянного и нераздельного, что делает итальянскую культуру частью русской культуры».

«К Валентину Яковлевичу на улицах часто обращались разные люди, которые принимали его если и не "за своего", то уж точно за того, кто готов и может им помочь, — рассказывает директор «Михайловского». — В ход шёл французский, польский, итальянский, на каждом из которых Курбатов мог сколько-то общаться с собеседником. Если слов не хватало, в ход шёл родной, русский, который сопровождался интересом к собеседнику и доброй улыбкой, так хорошо нам знакомой. Часто Валентина Яковлевича принимали за священника, и очень удивлялись, узнав, что это не так».

По замыслу музейщиков, эта выставка из собрания Пушкинского заповедника — лишь попытка фотографиями «поддержать» текст неоконченного «итальянского дневника», который В. Я. Курбатов по своему обыкновению, ежедневно вёл во время путешествия. Записи, сделанные им тогда, вошли впоследствии в книгу «Бегущая строка. Дневник провинциального литературного критика». Эти заметки — главное в экспозиции, подчёркивает Георгий Василевич.

Развёрнутые текстовые фрагменты размещены непосредственно под крупноформатными фотографиями. В музее напомнили, что такой приём экспонирования уже был использован при создании передвижных выставок памяти С. С. Гейченко («Завет внуку») и В. Я. Курбатова («Отразиться в слове»), где цитатами из их писем, дневников, литературных работ сопровождались снимки, в разные годы выполненные известным фотокором и художником Юрием Белинским. Такой формат показов оказался очень удачным и был с благодарностью принят многочисленными посетителями выставок, активно путешествующих по России и Белоруссии.

Открытие выставки «Итальянский дневник» из собрания Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в ПОУНБ имени В.Я. Курбатова (Псков, улица Профсоюзная, 2) назначено на 6 марта. Посетителей ждут к 12.00.