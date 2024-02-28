Культура

Сретенский бал в Пскове принял около 700 человек

IX молодёжный Сретенский бал состоялся в спортивно-развлекательном парке «Простория» в Пскове в минувшее воскресенье, 3 марта. В этом году мероприятие посетили порядка 700 человек из Пскова, Печор и Торошино: участники, посещавшие репетиции, и гости. Традиционно бал был приурочен к празднику Сретенья Господня и Дню православной молодёжи, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Бал прошёл в трёх отделениях. Под музыкальное сопровождение камерного Псковского симфонического губернаторского оркестра участники исполняли классические бальные танцы: вальс, кадриль, польку, па-де-катр, венгерку, гросфатер. Завершил праздник торжественный полонез, а также играли в особые бальные игры «Вальс с цветком».

Бал был открыт выступлением академического хора Псковского областного колледжа и церемониальным танцем хореографа.В первом отделении Татьяна Анопа исполнила Caro Mio Ben, во втором - арию «Я танцевать хочу» из мюзикла «Моя прекрасная леди». Также во втором дивертисменте можно было насладиться выступлением скрипачей, воспитанников Детской школы искусств города Пскова Алисы Овчинниковой, Илии Брекина и Элизабет Ашкинази. Во всех трёх отделениях образцовый коллектив студии классического танца «Щелкунчик» имени Любови Изотовой исполнил танцы «Мазурка», «Пробуждение» и «Осенняя грусть».

Кроме того, во втором отделении шесть лучших пар, которые отличились на репетициях, исполнили свои подготовленные танцы. За понравившуюся пару можно было проголосовать каждому участнику и гостю. В итоге статуэтку «Короля» и «Королевы» бала взяла пара Артура Старикова и Карины Паньковой.

Между отделениями для гостей и участников бала работали литературный, творческий, игровой и музыкальный салоны, салон «Каллиграфия» и «Жесты веера», а также была организована фотозона и бальная почта, где можно было обменяться комплиментами и впечатлениями.

Хореографом Сретенского бала выступила Анастасия Саар. За полтора месяца мастер подготовила 90 танцующих пар-участников к балу, разучивая с ними разные виды бальных танцев, а на балу помогая сориентироваться в движениях.

Вечер завершился цветочной церемонией, когда каждая из участниц бала в знак внимания и восхищения получила цветок от своего кавалера.