Культура

IX Сретенский бал в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сретенский бал, приуроченный ко Дню православной молодёжи и празднику Сретения Господня, состоялся в спортивно-развлекательном центре «Простория» 3 марта. Традиционный бал прошел Пскове уже в девятый раз.

Участие в балу приняли танцующие пары в возрасте от 14 до 35 лет и гости. Сретенский бал традиционно включил в свою программу танцы под живую музыку камерного губернаторского симфонического оркестра, а также творческие выступления талантливой молодёжи и несколько интерактивных площадок в виде салонов.

Подробнее о мероприятии - в фоторепортаже Александра Елисеева.