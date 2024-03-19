Культура

«Высокий сезон» в «Михайловском» в этом году откроют уже в апреле

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» напоминает, что с сегодняшнего дня музеи-усадьбы временно не принимают посетителей. После выходного понедельника, уже с завтрашнего дня, мемориальные «Михайловское», «Тригорское» и «Петровское» будут закрыты на санитарное обслуживание до 23 апреля включительно; музейный комплекс в деревне Бугрово («Пушкинская деревня» и музей-мельница) — до 16 апреля включительно.

Коринна Претро. Церковь Св. Георгия на городище (2006). Из фондов «Михайловского».

Как пояснили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, это необходимо, чтобы выполнить неотложные ремонтно-хозяйственные работы, которые затруднительно или даже вовсе невозможно произвести в условиях постоянного туристического потока, ощутимо возросшего в последнее время.

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Тех же, кто по какой-то причине всё-таки окажется в псковских пушкинских местах в «санитарные» дни, музейщики приглашают посетить экспозиции, развёрнутые в Научно-культурном центре учреждения (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1). Среди них, например, юбилейный спецпроект «225. Галерея портретов А. С. Пушкина» — показ портретных изображений поэта из фондов музея — от прижизненных до выполненных уже в 2023 году. Или богатейшая, с уникальными экспонатами от конца XVII столетия фондовая выставка «Из истории создания драмы «Борис Годунов». В музее напомнили, что в следующем, 2025 году этой «Комедии о настоящей беде Московскому государству, о царе Борисе и Гришке Отрепьеве», написанной Пушкиным здесь, в Михайловском, и во многом предопределившей дальнейший путь развития русской литературы, драматургии и театрального искусства, исполнится 200 лет.

Помимо этого, на эти же апрельские дни в музее запланировано несколько интересных событий для тех, кто интересуется историей отечественной культуры и, шире, историей России. Так, желающие совершенно свободно смогут побывать на круглом столе «Краеведение, история и археология Пушкиногорья» памяти выдающегося музейщика, историки и краеведа М.Е. Васильева (5 апреля) или стать слушателями научно-практических чтений «Мне памятно другое время...» в рамках многолетнего музейного конференц-проекта «Библиотека в усадьбе» (18—19 апреля).

В учреждении также подчеркнули, что уже буквально через несколько дней после окончания санитарного периода «Михайловское» перейдёт на режим работы, установленный для так называемого «высокого сезона». В этом году на график, предполагающий приём гостей без выходных и в условиях продлённого рабочего дня, музеи переведут раньше обычного, уже с 28 апреля. Такое решение принято в связи с большим числом заявок на посещение Пушкинского Заповедника, на сегодняшний день поступивших в экскурсионную службу музея как от туристических фирм, так и от индивидуальных посетителей.