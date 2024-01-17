Туризм

Более чем на четверть вырос турпоток в «Михайловском» в 2023 году

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» в завершившемся 2023 году посетили порядка 735 тысяч человек. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила руководитель службы музейной, экскурсионной и методической работы Елена Зиновьева. В пресс-службе учреждения уточнили, что этот показатель составляет 125,6% от прошлогоднего.

Сергей Дьяченко. У Пушкина в Михайловском. Из фондов музея-заповедника

В «Михайловском» детализировали: в составе общего туристического потока по-прежнему ощутимо преобладают взрослые и так называемые индивидуальные посетители, то есть гости, прибывшие в Пушкиногорье самостоятельно или семьями, небольшими дружественными компаниями. Однако музейщиков не может не радовать тот факт, что вот уже несколько лет в структуре туристического потока понемногу, но неизменно увеличивается доля дошкольников, школьников и студентов. В нынешнем году их число составило без нескольких человек 199 тысяч против почти 174 тысяч в 2022-м (+14,36%). Самый высокий процент среди детской аудитории составляют школьники до 14 лет, примерно поровну приходившие и приезжавшие в музей с родителями и в составе организованных экскурсионных групп. Юные посетители довольно активно пользуются «Пушкинской картой» — за год за счёт государства в музеи-усадьбы и на различные программы и выставки в «Михайловском» молодые люди приобрели 4 637 билетов.

В «Михайловском» также подсчитали, что для туристов в 2022 году были проведены 27 623 экскурсии.

Напомним, что государственное задание по приёму посетителей в основных экспозициях и на временных выставках на 2023 год Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» выполнил уже в сентябре завершившегося года.