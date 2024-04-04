Культура

Алексей Ахматов станет участником IX Межрегионального книжного форума «Русский Запад»

Творческая встреча с поэтом, руководителем поэтической секции общества «Молодой Петербург» при Санкт-Петербургской писательской организации Союза писателей России Алексеем Ахматовым состоится 16 апреля в 18.00 в актовом зале библиотеки имени Курбатова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по культуре Псковской области.

«Алексей Ахматов – личность на поэтическом небосклоне Петербурга очень заметная и всё, что он сегодня делает, заслуживает самого пристального внимания. У читателей возникает вопрос о фамилии – какая связь прослеживается между поэтом и Анной Андреевной Ахматовой? И эта линия судьбы Алексея особенно интересна», – рассказали в комитете.

Желающих узнать ответы приглашают на встречу с Алексеем Ахматовым 16 апреля Псковскую областную библиотеку имени Курбатова.