Культура

Директор «Михайловского» прочтет лекцию о Курбатове на Балтийском культурном форуме

Директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич выступит на VI Балтийском культурном форуме в городе Светлогорске (Калининградская область), сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Валентин Курбатов на фотографии Николая Алексеева (музей-заповедник «Михайловское»)

Выступление Георгия Василевича запланировано в рамках работы открытого лектория Балтийского форума, который работает в эти дни в местном «Янтарь-холле». Своим слушателям Георгий Василевич планирует рассказать о псковиче Валентине Курбатове — выдающемся русском литературном критике и публицисте, лауреате Государственной премии РФ, человеке, которого с музеем-заповедником «Михайловское» связывали многолетняя дружба и плодотворное, деятельное сотрудничество. Лекция Георгия Василевича «Валентин Курбатов. Писатель. Псковский гражданин. К 85-летию» назначена на завтра, 18 апреля.

Напомним, что музей-заповедник «Михайловское» в этом году уже подготовил и презентовал псковичам новую выставку о Валентине Курбатове — «Итальянский дневник».

Эту экспозицию музейщики намерены показать и в других городах, рассказывает Георгий Василевич: «…там, где живут люди, которые знали Валентина Яковлевича и которые по нему скучают. В Иркутске, как мы сейчас планируем, эта выставка откроется ближе ко дню его рождения. Непременно она должна побывать и в "Ясной Поляне", и в Оренбурге; осенью мы обещали привести эту выставку в Калининград».

Другая, также созданная в «Михайловском» выставка памяти Валентина Курбатова —«Отразиться в слове…» (фотографии Юрия Белинского из фондов Пушкинского заповедника) в феврале и в марте нынешнего года гостила в Республике Беларусь.

Что касается открытого лектория VI Балтийского культурного форума, то необходимо добавить, что помимо Георгия Василевича перед гостями и жителями самого западного российского региона в эти дни выступят и другие авторитетные и видные представители культурного сообщества страны. Так, генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский выступит здесь с лекцией «Петербургские мосты культуры сегодня», а руководитель Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля Дмитрий Бак предложит своим слушателям поразмышлять на непростую тему «Литература и литературный музей: синтез или конфликт». Ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский презентует собравшимся Год Е. Ф. Гнесиной — легендарной фигуры в истории российского музыкального образования (к 150-летию музыканта), выдающийся российский переводчик и литературовед-зарубежник Екатерина Ракитина расскажет о театральном костюме эпохи Шекспира. Всего в программе лектория порядка 20 встреч-лекций на самые разные темы из литературы, искусства, истории, показы фильмов, среди которых премьерный показ ленты-эксперимента «Он + Она» Саши Франк, уличный спектакль Калининградского областного драмтеатра, многое другое.