Культура

Выставка «Искоренить нельзя помиловать» открылась в Изборске

Новая выставка «Искоренить нельзя помиловать», посвящённая проблеме распространения борщевика Сосновского открылась на веранде музейного кафе «Блинная» в Изборске. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Фото: музей-заповедник «Изборск»

«Здесь вы познакомитесь с историей открытия растения Борщевик Сосновского в 1944 году на территории Грузии и его внедрения в культуру как высокопродуктивного силосного растения вскоре после Великой Отечественной войны. А также узнаете о том, как борщевик стал опасным растением, распространение которого в последние годы стало экологической проблемой на территории России, и действенные меры по борьбе с ним», - поделились в музее-заповеднике.

Напомним, что 19 апреля жителей региона приглашают на лекцию сотрудника Псковской областной ветлаборатории Александры Сотниковой «Распространение борщевика Сосновского на территории Изборско-Мальской долины».

Начало в 13:00, улица Печорская, 41а, флигель дома купца Анисимова. Вход свободный.