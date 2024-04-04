Культура

Минкульт выделил почти 30 млн рублей на Дни Пушкинской поэзии в Псковской области

Одной из основных задач, помимо ярких культурных событий, при праздновании 225-летия со дня рождения Александра Пушкина губернатор Псковской области Михаил Ведерников назвал инфраструктурные изменения, обновление пространств, связанных с жизнью и творчеством поэта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Заседание рабочей группы по подготовке и проведению празднования значимой даты состоялось в правительстве Псковской области в пятницу, 19 апреля.

Глава региона напомнил, что в честь юбилея поэта по указу президента в этом году по всей стране проводятся культурные, просветительские и событийные мероприятия.

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры включены в федеральный план празднования.

«На их проведение Минкультуры подтвердило софинансирование в объеме 27 миллионов рублей. Партнером выступит Росконцерт. Мероприятия пройдут с 6 по 9 июня в Пушкинских Горах и Пскове. В том числе в областном центре пройдет уже традиционное и любимое жителями театральное шествие. В Михайловском состоится большой праздник с участием поэтов, писателей и лучших творческих коллективов страны», — сказал губернатор.

Председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева представила концепцию программы празднования. Будут проведены как традиционные, уже полюбившиеся гостям и жителям региона, мероприятия, так и новые. Впервые в этом году заработает арт-лаборатория, на которой порядка 10 скульпторов создадут творческие объекты.

Также состоится форум учителей русского языка и литературы. В Псковской области соберутся более 225 учителей со всей страны, а также педагоги русского языка и литературы из Республики Беларусь, Казахстана и Азербайджана. Дополнительно глава региона предложил предусмотреть тематические мероприятия в честь юбилея поэта в последнюю учебную неделю для школьников региона.

К 225-летию готов и Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Выполнены научно-исследовательские и реставрационные работы на пяти объектах культурного наследия Пушкинского заповедника. Кроме того, завершается создание новой экспозиции «Эмоции природы, природа эмоций» с внедрением современного оборудования и мультимедиа.

Участники заседания обсудили ход реставрационных работ на объектах культурного наследия федерального значения и благоустройства исторической части поселка «Малые города и поселения». Речь зашла и о разработке и реализации межрегионального туристического маршрута между Псковской, Ленинградской областями и Санкт-Петербургом.